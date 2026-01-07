Chelsea recibe un revés en su intento por fichar a Mike Maignan

La noticia supone un duro golpe para el Chelsea, que había señalado al guardameta como su principal candidato para asumir la titularidad una vez finalizada su etapa en San Siro. En el verano de 2025, los Blues presionaron con fuerza para cerrar su fichaje antes del Mundial de Clubes en Estados Unidos, pero una oferta considerada baja, de 15 millones de euros, fue rechazada por el Milan antes del torneo.

En aquel momento se informó que el propio Maignan veía con buenos ojos el traspaso, aunque el club italiano se mantuvo firme y el Chelsea no volvió a reactivar su interés más adelante en el mercado estival. También se apunta a que Massimiliano Allegri desempeñó un papel clave para convencer al capitán rossonero de permanecer en el club tras asumir el mando del equipo.