Chelsea recibe un revés en su intento por fichar a Mike Maignan
Maignan reconsidera su salida del Milan
Todo apuntaba a que Maignan dejaría Milán en el verano, cuando expirara su contrato, ante la falta de avances en las negociaciones de renovación durante 2025. Sin embargo, los rossoneri parecen haber logrado finalmente un punto de inflexión en su intención de retener al guardameta de 30 años. Según el periodista Fabrice Hawkins, el jugador se encuentra ahora en conversaciones avanzadas para ampliar su vínculo con el club por cinco temporadas más, aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.
Chelsea se enfrenta a una decepción en el mercado de fichajes.
La noticia supone un duro golpe para el Chelsea, que había señalado al guardameta como su principal candidato para asumir la titularidad una vez finalizada su etapa en San Siro. En el verano de 2025, los Blues presionaron con fuerza para cerrar su fichaje antes del Mundial de Clubes en Estados Unidos, pero una oferta considerada baja, de 15 millones de euros, fue rechazada por el Milan antes del torneo.
En aquel momento se informó que el propio Maignan veía con buenos ojos el traspaso, aunque el club italiano se mantuvo firme y el Chelsea no volvió a reactivar su interés más adelante en el mercado estival. También se apunta a que Massimiliano Allegri desempeñó un papel clave para convencer al capitán rossonero de permanecer en el club tras asumir el mando del equipo.
Milán niega que Maignan quisiera salir
El CEO del Milan, Giorgio Furlani, negó que Maignan hubiera intentado forzar su salida del club y aclaró: «Hubo interés de un equipo inglés, pero desde la perspectiva del club nunca se consideró algo relevante. Mike ha sido y sigue siendo un jugador clave para el Milan, y su agente actuó de manera muy correcta. Hubo apertura hacia ese interés, pero no existió presión ni intento de empujarlo; él siempre quiso quedarse. Lo que suceda a medio o largo plazo, el tiempo lo dirá».
Asimismo, se ha mencionado un supuesto interés de la Juventus. En una actualización de diciembre, el director deportivo del Milan, Igli Tare, señaló: «Nunca hemos hablado de cifras. Hablar de Mike es fácil: es un chico extraordinario y un gran líder. Le gusta estar en el Milan, y al Milan le gusta que él esté aquí. Ahora debemos centrarnos en los partidos; luego se verá el resto».
Sánchez o un nuevo rumbo para el Chelsea
Aunque no está garantizado que Maignan prolongue su futuro con los rossoneri, todo indica que el Chelsea tendrá que buscar alternativas para reforzar su portería. El actual número uno, Robert Sánchez, ha recibido duras críticas, aunque su valor ha crecido en el último año; aun así, la posición sigue siendo considerada un punto débil que requiere atención.
Habrá que ver si el nuevo entrenador de los Blues, Liam Rosenior, coincide con esa valoración. Por ahora, lo observará de cerca desde las gradas cuando su equipo visite al Fulham en el derbi del oeste de Londres, programado para el miércoles por la noche.
