Cesc Fábregas se disculpa tras un acalorado enfrentamiento en la banda con Max Allegri, después de que el entrenador del AC Milan supuestamente llamara «niño» al técnico del Como

Dirigiéndose a los medios de comunicación con tono arrepentido, Fábregas explicó que su intervención fue fruto del calor del momento y no de la malicia. «Pido perdón porque hice algo de lo que no me siento orgulloso, hice algo antideportivo. Robamos el balón, pero toqué a [Saelemaekers] un poco por la emoción. Como dijo [el entrenador del Inter, Christian] Chivu el otro día: manos fuera, especialmente el entrenador. No podemos hacer esto. Espero no volver a hacerlo nunca más».

Allegri se mostró mucho menos dispuesto a dejar pasar el asunto y criticó duramente la conducta del joven español. «¿Se ha disculpado? Ya veo, así que si la próxima vez alguien corre por la línea, yo también me tiraré en plancha. Fui allí para defender a Saelemaekers, el jugador reaccionó y en ese momento uno de los hombres del Como se me acercó, no sé quién es, pero no pasó nada».

El entrenador del Milan continuó sugiriendo que Fábregas aún tiene mucho que aprender sobre la disciplina que se requiere en el banquillo. «Cuando estás en el campo, tienes que ser respetuoso con el árbitro y con los equipos. Hubo un intercambio entre los entrenadores. Es un entrenador muy joven. Le deseo que gane mucho en su carrera porque tiene todas las cualidades para hacerlo».

A pesar de la fricción, Fábregas encontró un momento de gracia para elogiar al maestro del Milan, Luka Modric, de 41 años. «Es un verdadero placer verlo jugar. Le he felicitado... ¿qué podía hacer? Es un fenómeno, un privilegio tenerle en la Serie A. Intentamos presionarle mucho, con contacto físico, y a él no le importa. Contra dos, contra cuatro, siempre encuentra la solución».