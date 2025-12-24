'Todos piensan que tienen que jugar' - Cesc Fàbregas destapa el mayor desafío de Xabi Alonso en el Real Madrid

Después de un inicio de ensueño como entrenador del Real Madrid tras su nombramiento en mayo, Alonso ahora siente la presión en la capital española. Las cosas iban bien cuando el técnico de 44 años, quien sucedió a Carlo Ancelotti en el banquillo del Bernabéu, guió a los gigantes de la Liga a 13 victorias en sus primeros 14 partidos en todas las competiciones, asegurando notables victorias sobre equipos como el Villarreal y los feroces rivales Barcelona en la liga y el Marsella en la Liga de Campeones.

Sin embargo, tras una reciente racha que ha visto al Real ganar solo cinco de sus últimos 11 partidos, ha habido intensa especulación sobre el futuro de Alonso en el club. Después de empatar tres partidos de liga consecutivos contra el Rayo Vallecano, Elche y Girona en noviembre, el Real rápidamente se vio superado en la cima de la tabla por el Barcelona de Hansi Flick.

Los hombres de Alonso también ocupan el séptimo lugar en la clasificación de la Liga de Campeones tras perder dos de sus últimos tres partidos contra el dúo de la Premier League Liverpool y Manchester City, mientras que pasaron por poco contra el modesto Talavera CF en una ajustada victoria 3-2 en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey el 17 de diciembre.