'Todos piensan que tienen que jugar' - Cesc Fàbregas destapa el mayor desafío de Xabi Alonso en el Real Madrid
Alonso ha estado bajo presión tras un invierno desafiante en el Real.
Después de un inicio de ensueño como entrenador del Real Madrid tras su nombramiento en mayo, Alonso ahora siente la presión en la capital española. Las cosas iban bien cuando el técnico de 44 años, quien sucedió a Carlo Ancelotti en el banquillo del Bernabéu, guió a los gigantes de la Liga a 13 victorias en sus primeros 14 partidos en todas las competiciones, asegurando notables victorias sobre equipos como el Villarreal y los feroces rivales Barcelona en la liga y el Marsella en la Liga de Campeones.
Sin embargo, tras una reciente racha que ha visto al Real ganar solo cinco de sus últimos 11 partidos, ha habido intensa especulación sobre el futuro de Alonso en el club. Después de empatar tres partidos de liga consecutivos contra el Rayo Vallecano, Elche y Girona en noviembre, el Real rápidamente se vio superado en la cima de la tabla por el Barcelona de Hansi Flick.
Los hombres de Alonso también ocupan el séptimo lugar en la clasificación de la Liga de Campeones tras perder dos de sus últimos tres partidos contra el dúo de la Premier League Liverpool y Manchester City, mientras que pasaron por poco contra el modesto Talavera CF en una ajustada victoria 3-2 en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey el 17 de diciembre.
Se cree que el español tiene una relación tensa con Vinicius Jr.
Mientras Alonso ha logrado sacar lo mejor del delantero estrella Kylian Mbappe, el ex entrenador del Bayer Leverkusen ha tenido que defender repetidamente su relación con Vinicius Junior, con quien se cree que tiene una relación tensa.
A la sombra de un Mbappe inspirado que ha anotado un notable 29 goles en solo 24 partidos esta temporada, Vinicius - por otro lado - se ha encontrado entrando y saliendo del once inicial bajo la dirección de Alonso.
Después de ser sustituido en la segunda mitad de la victoria 2-1 del Real sobre Barcelona en el Clásico de octubre, las cámaras del canal DAZN captaron al internacional brasileño diciéndole a Alonso: "¡Siempre yo! ¡Me voy del equipo! Es mejor si me voy, me voy”.
Vinicius posteriormente se disculpó con los seguidores del Real por su reacción airada al ser sustituido, aunque no mencionó a Alonso, quien más tarde insistiría en que mantiene una "muy buena relación" con el extremo.
Fàbregas señala al vestuario como razón por la que Alonso siente presión
Y según el exjugador del Barcelona, Arsenal y Chelsea, Fábregas, Alonso está teniendo dificultades debido a tener un vestuario del Real Madrid lleno de estrellas.
En declaraciones recogidas por la publicación española Marca, el jugador de 38 años, que jugó junto a Alonso en el triunfo de la Copa del Mundo de 2010 con España así como en las Eurocopas sucesivas de 2008 y 2012, dijo en un documental reciente que revisa la carrera de Alonso: "Todos son muy buenos (los jugadores del Real). Todos merecen jugar. Todos piensan que tienen que jugar. Todos tienen que marcar la diferencia. Todos cuestan 50 millones de euros. Todos juegan para sus equipos nacionales. Manejar esto, sin duda, tiene que ser lo más difícil de todo."
De acuerdo con Fábregas, el ex portero del Liverpool Pepe Reina dijo en el mismo documental: "No es fácil, especialmente en un vestuario como este. Pero Xabi no tiene problema en mirarte a los ojos y decirte las cosas como son.”
Mientras tanto, el ex entrenador del Real, Rafa Benítez, quien dirigió a Alonso cuando jugaba para el Liverpool entre 2004 y 2009, añadió: "Creo que Xabi Alonso tiene la capacidad para manejar el vestuario, no hay duda de ello."
Los próximos partidos del Real: los rivales de la ciudad, Atlético y Mónaco, en el horizonte.
Alonso espera aliviar la presión sobre su posición cuando el Real vuelva a la acción en 2026. Los Blancos reciben a Real Betis de Manuel Pellegrini en La Liga el domingo 4 de enero antes de enfrentar a sus rivales de ciudad, el Atlético de Madrid, en las semifinales de la Supercopa de España cuatro días después.
Real luego recibirá a Levante en la liga el 17 de enero antes de dar la bienvenida al equipo de la Ligue 1, Mónaco, al Bernabéu tres días después en su próximo partido de la Liga de Campeones.
