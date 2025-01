Lazio vs Como

¿Podría el ex internacional inglés reconstruir su carrera en uno de los proyectos más ambiciosos y atractivos del fútbol mundial?

Un par de semanas antes de que Dele Alli comenzara a entrenar con Como, el exinternacional inglés fue visto en las gradas del Stadio Giuseppe Sinigaglia para el enfrentamiento de la Serie A con Roma.

Sinigaglia no es una estructura particularmente impresionante en sí misma. No es ni grande ni hermosa, pero el entorno es impresionante. El estadio - que Como no pudo utilizar durante las primeras semanas de la temporada debido a las obras de construcción requeridas para cumplir con las regulaciones de la Serie A - está ubicado justo en el borde de uno de los lagos más espectaculares del mundo, una maravilla natural asociada desde hace mucho tiempo con paisajes impresionantes y visitantes famosos.

Por lo tanto, Dele ni siquiera era el rostro más famoso en la multitud el 15 de diciembre. Las estrellas de Hollywood Michael Fassbender, Keira Knightley y Adrien Brody también estaban entre las 10,376 personas presentes, y nadie se sorprendió lo más mínimo. Porque este es el maravilloso mundo del Como 1907: un club pequeño con grandes ambiciones que podría tener suficiente atractivo para convertirse en una fuerza importante en la Serie A.