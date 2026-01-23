El anuncio del United el jueves de que Casemiro se dispone a dejar el club en el verano cuando su contrato expire estuvo perfectamente sincronizado, un raro caso de que los Red Devils hicieran algo bien. Llegó después de una de las mejores actuaciones de la temporada contra el Manchester City, cuando recibió una ovación del público de Old Trafford y escuchó su nombre resonar en el estadio.

Y llegó en un momento en que crecía la especulación sobre si el club activaría o no su extensión de contrato de un año, lo cual amenazaba con convertirse en una distracción de la búsqueda de ese fundamental puesto en el top cuatro. Ahora Casemiro tiene mucho tiempo para buscar un nuevo club y el United tiene más tiempo para comenzar su reconstrucción del mediocampo y apuntar a jugadores que están entrando en los mejores años de su carrera.

Esto significa que el brasileño puede concentrarse en terminar su carrera en el United, que ha tenido altibajos, en un verdadero nivel alto y recibir la despedida que merece por luchar para volver al equipo y demostrar que todos estaban equivocados...