Carlo Ancelotti convence a Vinicius Junior, 'muy peligroso', para asumir un nuevo rol sorpresa en Brasil

A medida que Ancelotti continúa experimentando con nuevas tácticas y posiciones para los jugadores del equipo nacional, ha aconsejado a Neymar que juegue en un nuevo rol, lo cual se adecuaría a su físico y ayudaría al delantero de 33 años a evitar las lesiones que han aquejado al ícono brasileño a lo largo de su carrera.

Hablando sobre un posible regreso de Neymar de cara a la Copa del Mundo, Ancelotti dijo: "Sí, sí (risas), [la pregunta que más he escuchado hasta ahora es] sobre Neymar, pero es normal porque es una leyenda del fútbol brasileño. Entonces, es normal. Sé que todos quieren que Neymar recupere su mejor estado físico. Y también la CBF, el entrenador, el cuerpo técnico del equipo nacional esperan que Neymar pueda volver a su mejor nivel. La verdad es que el fútbol de hoy exige muchas cosas. No solo talento, sino también condición física, intensidad... esperemos que Neymar esté en su mejor nivel.

"Creo que necesita jugar más centralmente, no como extremo, porque los extremos en el fútbol de hoy son jugadores que también necesitan ayudar defensivamente. Cuando juegas un poco más central, el trabajo defensivo es mucho menor que cuando juegas como extremo. Y también creo que un jugador muy talentoso, más cerca del gol, tiene más oportunidades de marcar goles. [Falso 9] podría ser su posición ideal."