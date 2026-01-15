¿Carlo Ancelotti al Manchester United? A los Red Devils se les dice por qué el exjefe de Chelsea, Bayern Munich y Real Madrid sería el candidato ideal para devolver la 'cultura ganadora' tras el despido de Ruben Amorim
El Man Utd ha tocado nuevos mínimos en la caída posterior a Ferguson.
El United realmente no ha tenido eso desde que Sir Alex Ferguson se retiró en 2013. Personajes como Louis van Gaal, Jose Mourinho y Erik ten Hag han supervisado triunfos en trofeos, pero un 14º título de la Premier League ha permanecido elusivo.
Los Red Devils cayeron al 15º puesto en la máxima categoría inglesa la temporada pasada, lo que representa su punto más bajo en la era moderna, mientras que se ha alcanzado un mínimo histórico de 111 años esta temporada al no lograr la clasificación europea y quedar eliminados de ambas competiciones nacionales en la primera oportunidad.
Amorim pagó el precio por la inconsistencia y por no cambiar su forma de hacer cuando se trataba de un cuestionable plan táctico, mientras que Darren Fletcher no pudo entregar un cambio de fortuna durante un período de dos partidos como entrenador interino. Las riendas se han pasado ahora a Michael Carrick de forma interina.
Por qué Ancelotti podría ser perfecto para el Man Utd
El United hará un nombramiento permanente en el verano, y los Red Devils ya están vinculados con nombres como Oliver Glasner, Thomas Tuchel, Gareth Southgate y Luis Enrique. Rene Meulensteen, que una vez trabajó junto a Ferguson en Old Trafford, cree que un ex-entrenador de Chelsea, Real Madrid, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain y AC Milan debería estar en el radar de los Red Devils.
Le ha dicho a Casinostugan: "Carlo Ancelotti es el hombre con el tipo de pedigrí que puede manejarlo porque lo ha hecho, lo ha visto y sabe cómo es una cultura ganadora. No creo que Ancelotti escucharía a nadie más. Ancelotti diría esto es lo que estoy haciendo. Estoy gestionando lo que estoy aquí para hacer.
“El fútbol ha cambiado. Ahora tienes Directores de Fútbol o Directores Deportivos y Directores Técnicos que están ahí para salvaguardar la visión general de toda la operación de fútbol en un club y luego tienes a un Entrenador Principal que debería estar trabajando con el grupo de jugadores.
“Como entrenador, necesitas tener eso muy claro. Por eso Ruben Amorim tuvo problemas. Obviamente, no estaban alineados. Tenía ideas diferentes sobre cómo debería ser gestionado en comparación con las personas en segundo plano.”
¿Trabajará Amorim de nuevo en la Premier League?
Mientras sugiere a Ancelotti para llenar los zapatos de Amorim en Manchester, Meulensteen no está convencido de que la Premier League verá al antiguo jefe del United de nuevo pronto. Agregó sobre lo que depara el futuro para el Amorim de 40 años: “Depende de lo que esté buscando. Dudo que haya equipos en la Premier League que se apresuren a aprovechar la oportunidad de traerlo debido a su historial en la Premier League. ¿De regreso en Portugal? Sí. Creo que obviamente hay clubes que lo considerarían porque ha ganado la liga allí y está mejor adaptado a ella.
“Casi se vuelve cada vez más difícil mantener ese tipo de éxito. Mira a Xabi Alonso. Mira lo que hizo en el Bayer Leverkusen. Va al Real Madrid, todos pensaban que era un matrimonio hecho en el cielo, y siete meses después se ha ido. Pero eso no manchará a Alonso en la misma medida por lo que hizo en Alemania. Eso habla por sí solo.
“Para Amorim, es un poco diferente. No tiene un historial tan reconocido detrás de él. Pero estoy seguro de que volverá a la dirección de alguna manera.”
Partidos del Man Utd 2025-26: El próximo encuentro es el derbi para los Diablos Rojos
United estará trabajando con Carrick hasta el final de la campaña 2025-26. Su primer partido al mando será un derbi contra sus archirrivales, el Manchester City, en Old Trafford el sábado.
Ese encuentro de prueba será seguido por un viaje para enfrentarse a los líderes de la Premier League, el Arsenal, con los Red Devils enfrentando un difícil desafío en su intento continuo por alcanzar los cuatro primeros puestos y asegurar la clasificación para la Liga de Campeones 2026-27.