«Capullo»: se revela la bronca con el árbitro de Kylian Mbappé, calificada como «para adultos», mientras la frustrada superestrella del Real Madrid tilda a los árbitros de «payasos» durante la victoria contra el Valencia.
Mbappé, frustrado durante el partido de La Liga en Mestalla
El Real Madrid, que lucha por el título, llegó al descanso de su partido de Liga contra el Valencia con un empate a 0-0. El equipo de Álvaro Arbeloa no había estado a la altura en los primeros 45 minutos y corría el riesgo de perder más puntos valiosos.
Mbappé, que es un jugador exigente, pidió explicaciones en el descanso sobre por qué se le había negado una ocasión de gol al Real Madrid. Discrepó con una decisión de fuera de juego en contra del Real Madrid y se acercó al cuarto árbitro cuando se dirigía al túnel.
Lo que dijo Mbappé durante su intercambio subido de tono con los árbitros
La cadena española DAZN captó a Mbappé diciéndole al árbitro en cuestión: «¿Cómo puede estar fuera de juego? Exijo una explicación». El cuarto árbitro respondió: «Lo discutiremos dentro». Mbappé se dirigió hacia el vestuario, pero gritó: «Pues vámonos a casa. ¿Por qué no vienes?». Visiblemente molesto, el jugador de 27 años pronunció entonces «imbécil» en francés.
Antes de volver al campo para la segunda parte, Mbappé se acercó de nuevo al cuarto árbitro. Le dijo: «Me dices que lo vamos a discutir dentro, estamos dentro, ¿por qué no me lo explicas?». Al no obtener respuesta, el número 10 del Real Madrid se volvió hacia su compatriota Eduardo Camavinga y murmuró en francés: «Estos árbitros son unos payasos, tío».
Mbappé, frustrado por los fracasos en la Liga de Campeones
Mbappé ha mostrado su frustración en las últimas semanas. No le gustó nada ver al Real Madrid sufrir una derrota por 4-2 ante el Benfica, que lo dejó fuera de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones, y ahora el equipo de José Mourinho volverá a enfrentarse al Real Madrid en esa fase de la competición europea de élite.
Mbappé dijo, tras ver cómo el portero del Benfica, Anatoliy Trubin, agravaba la desgracia del Madrid al marcar de cabeza en el minuto 98: «No es una cuestión de calidad, ni de táctica. Se trata de tener más ganas que tu rival.
Se veía que el Benfica se lo estaba jugando todo, y no se veía eso en nosotros, y eso es un problema. Antes del partido, ambos equipos tenían algo por lo que luchar: nosotros estar entre los ocho primeros y el Benfica estar entre los 24. Lo vimos en el Benfica, pero no lo vimos en nosotros.
No tengo una explicación clara. No fue lo mismo [en el Benfica] que contra el Villarreal, y eso es un problema. No estamos siendo constantes en nuestro juego. Tenemos que solucionar eso. No podemos hacerlo un día y otro no. Un equipo campeón no hace eso. Nos quedan dos partidos más, y eso duele un poco. Queríamos tener tiempo en febrero para trabajar en nuestro juego, y en cambio jugaremos las eliminatorias».
El prolífico Mbappé lidera la lucha por el título del Real Madrid
Aunque Mbappé se ha mostrado decepcionado en ocasiones con el esfuerzo colectivo, ha elevado su cuenta goleadora para la temporada 2025-26 a 38 goles en 31 partidos. Marcó en la victoria por 2-0 sobre el Valencia, lo que le lleva a un total de 82 goles con el Real Madrid.
Arbeloa apoya al astro francés en su intento de alcanzar el récord de Cristiano Ronaldo de 450 goles en el Bernabéu. Ha declarado: «Pensábamos que no veríamos a nadie como Cristiano, pero [Mbappé] va por buen camino. En este momento es, sin duda, el mejor jugador del mundo.
Lo que hizo Cristiano parecía algo fuera de este mundo e imposible de igualar, como si nadie pudiera acercarse. Kylian tiene un largo camino por recorrer, porque Cris estuvo aquí durante muchos años. Pero Kylian tiene las cualidades para seguir sus pasos. Nunca se sabe. Si alguien puede hacerlo, ese es Kylian».
El Madrid, que se encuentra a un punto del Barcelona, su rival en el Clásico, en la lucha por el título de La Liga, volverá a la acción el sábado, cuando reciba a la Real Sociedad en el Bernabéu, donde Mbappé esperará evitar más discusiones con los árbitros.
