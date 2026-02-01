La camiseta de Lionel Messi se vende por más que la de Cristiano Ronaldo mientras la leyenda del Chelsea, John Terry, subasta su colección personal

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tenían ambos artículos de sus carreras presentes en la subasta donde Terry vendió más de 50 de sus posesiones personales. Fue la camiseta usada por Messi en un partido de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el Barcelona en 2006 la que alcanzó la mayor suma de dinero, costando al comprador $183,000, según ESPN, mientras que una camiseta de Ronaldo de sus días en el Manchester United costó $115,900.

Escribiendo sobre la camiseta de Messi, Terry publicó en Instagram: "Esta es una camiseta muy especial, es del gran e inigualable Lionel Messi, cuando jugó en Stamford Bridge.

"Es el kit naranja, que no usaron muy a menudo, así que nuevamente muy especial. Pero como yo era defensor y él era atacante estuvimos muy cerca el uno del otro durante todo el juego.

"Así que cuando quedaba un minuto o dos minutos me acercaría un poco más a él solo para poder obtener su camiseta después del partido."

La camiseta de Messi se convirtió en la cuarta camiseta de fútbol más cara de la historia, superando fácilmente los $116,000 (£91,750/€105,000) pagados por la camiseta de Geoff Hurst en la final del Mundial de 1966.