La camiseta de Lionel Messi se vende por más que la de Cristiano Ronaldo mientras la leyenda del Chelsea, John Terry, subasta su colección personal
La camiseta de Messi se vende por más que la de Ronaldo en subasta.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tenían ambos artículos de sus carreras presentes en la subasta donde Terry vendió más de 50 de sus posesiones personales. Fue la camiseta usada por Messi en un partido de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el Barcelona en 2006 la que alcanzó la mayor suma de dinero, costando al comprador $183,000, según ESPN, mientras que una camiseta de Ronaldo de sus días en el Manchester United costó $115,900.
Escribiendo sobre la camiseta de Messi, Terry publicó en Instagram: "Esta es una camiseta muy especial, es del gran e inigualable Lionel Messi, cuando jugó en Stamford Bridge.
"Es el kit naranja, que no usaron muy a menudo, así que nuevamente muy especial. Pero como yo era defensor y él era atacante estuvimos muy cerca el uno del otro durante todo el juego.
"Así que cuando quedaba un minuto o dos minutos me acercaría un poco más a él solo para poder obtener su camiseta después del partido."
La camiseta de Messi se convirtió en la cuarta camiseta de fútbol más cara de la historia, superando fácilmente los $116,000 (£91,750/€105,000) pagados por la camiseta de Geoff Hurst en la final del Mundial de 1966.
Camisetas de otras leyendas modernas en exhibición
No solo Messi y Ronaldo estuvieron presentes en la subasta, que fue organizada por la casa de subastas estadounidense Goldin. Una camiseta de Thierry Henry que la leyenda francesa usó en la victoria de Arsenal por 2-1 sobre los Blues en octubre de 2003, durante la campaña de los 'Invencibles' de los Gunners, se vendió por $93,820 e incluía el mensaje: "Para John, sigue con el buen trabajo".
Se subastaron muchas camisetas del propio Terry, mientras que los postores también tuvieron la oportunidad de hacerse con camisetas de figuras como Frank Lampard, Steven Gerrard, Paolo Maldini, Cesc Fabregas, Ashley Cole, Gianfranco Zola, Samuel Eto'o y Rio Ferdinand, entre otros.
Los trofeos de réplica también alcanzan sumas elevadas.
Además de las camisetas, Terry también puso a la venta varios trofeos de réplica, el más caro de los cuales fue una copia del trofeo de la FA Cup 2007 que costó $26,840. Entre los otros artículos diversos vendidos se incluyeron botas de fútbol y espinilleras.
Se espera que una gran parte de los ingresos vaya a la Fundación John Terry, que ayuda a jóvenes desfavorecidos en el Reino Unido.
¿Qué sigue para Terry?
John Terry ha trabajado como entrenador a tiempo parcial en la academia del Chelsea últimamente, mientras que también ha estado involucrado en la Baller League. El ex capitán de Inglaterra tenía la vista puesta en una carrera como entrenador, pero admitió en octubre que no estaba seguro de si alguna vez tendría la oportunidad de ser entrenador principal.
También fue nombrado en el Salón de la Fama de la Premier League hace poco menos de dos años.
