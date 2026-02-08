Goal.com
Mbappe Carreras Madrid GFXGetty
Thomas Hindle

Calificaciones de los jugadores del Real Madrid vs Valencia: Impresionante gol en solitario de Álvaro Carreras y tanto tardío de Kylian Mbappé mantienen a unos poco convincentes Blancos a la estela del Barcelona

Álvaro Carreras marcó un gol memorable y Kylian Mbappé añadió un segundo tardío para llevar a un Real Madrid por lo demás irregular a superar al Valencia por 2-0. Los Blancos estuvieron muy lejos de su mejor nivel en un complicado partido del domingo por la noche, pero un dúo de goles en la segunda parte evitó cualquier bochorno y garantizó que siguen muy metidos en la lucha por el título tras un bajón invernal.

El Real Madrid ofreció poca amenaza ofensiva en la primera mitad, bastante limitado por la ausencia del sancionado Vinicius Jr. El francés tuvo un trío de ocasiones en los primeros 30 minutos, pero ninguna fue demasiado convincente, y Stole Dimitrievski mantuvo a Los Blancos a raya con relativa facilidad. 

El gol inicial llegó de una fuente poco probable. Carreras lo logró, sorteando en eslalon la defensa del Valencia antes de definir con su pierna menos hábil. El Valencia mantuvo el interés, eso sí. Filip Ugrinic se quedó a centímetros del empate pocos minutos después del primero del Madrid cuando su disparo se estrelló en el poste. Kylian Mbappé realmente debió poner el 2-0 a medida que se agotaba el tiempo, pero la mandó fuera tras quedar mano a mano. 

No cometió error en el tiempo añadido, sin embargo. El Valencia envió a demasiados hombres al ataque y el Madrid capitalizó la contra. Brahim Díaz sirvió a Mbappé, que definió para asegurar la victoria. No fue tan fácil, pero fueron tres puntos bienvenidos para los hombres de Arbeloa, que parecen estar encontrando su ritmo en LaLiga. 

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid en Mestalla...

  • Alvaro Carreras Real Madrid 2026Getty

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Realizó un par de buenas paradas, pero por lo demás no tuvo demasiado trabajo. 

    David Jiménez (7/10):

    Sólido en su debut completo. Sostuvo el lado derecho, mantuvo la limpieza con el balón. 

    Raúl Asencio (6/10):

    Ganó sus duelos aéreos y entradas, pero algunos de sus pases en largo fueron un poco imprecisos. 

    Dean Huijsen (7/10):

    Técnicamente se apuntó una asistencia para Carreras, aunque el lateral izquierdo hizo la mayor parte del trabajo. Un partido bastante tranquilo, lo cual está bien. 

    Álvaro Carreras (8/10):

    Marcó un gol precioso, el segundo contra el Valencia esta temporada. Luego tuvo suerte de evitar una expulsión. 

  • Aurelien Tchouameni Real Madrid 2026Getty

    Centrocampo

    Federico Valverde (7/10):

    Sin duda estará contento de recibir una titularidad en el mediocampo tras un prolongado periodo en defensa. Lo aprovechó al máximo completando la mayor cantidad de pases del partido. 

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    No siguió las carreras de los rivales en un par de ocasiones, lo que podría haber perjudicado al Madrid en otro día. 

    Arda Güler (6/10):

    Una sólida presencia creativa, como de costumbre, pero no aportó demasiado en defensa. 

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Recuperó el balón y lo mantuvo en movimiento, que es exactamente para lo que está en el equipo. 

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Ataque

    Kylian Mbappé (7/10):

    Un poco irregular por parte de la estrella. Mucho despliegue y una amenaza constante, pero mandó un par fuera que de otro modo habría clavado. Eso sí, empujó un balón al fondo de la red al final para asegurar la victoria. 

    Gonzalo García (5/10):

    Una oportunidad para impresionar que realmente no aprovechó. Solo un toque en el área del Valencia. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Suplentes y entrenador

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Algunos buenos pases en su primera aparición desde diciembre de 2025. 

    Brahim Díaz (N/A):

    Sin tiempo para causar impacto.

    Franco Mastantuono (N/A):

    Sin tiempo para causar impacto.

    Jorge Castro (N/A):

    Sin tiempo para causar impacto.

    Álvaro Arbeloa (8/10):

    Estará encantado. Una vez más, al Madrid le faltó bastante para mostrar su mejor versión fluida, pero marcó un par de goles y mantuvo la portería a cero. No fue bonito, pero sí efectivo. 

