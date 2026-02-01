Calificaciones de jugadores del Real Madrid vs Rayo Vallecano: ¡De cero a héroe! Penalti de Kylian Mbappé en el último suspiro compensa un error espantoso, pero la lesión de Jude Bellingham empaña la dramática victoria

El Real Madrid comenzó mal y podría haber ido perdiendo 1-0 dentro de los primeros cinco minutos cuando Ilias Akhomach disparó desviado con mucho espacio en el área. Luego, las cosas empeoraron para los anfitriones cuando sufrieron un revés por lesión, con Jude Bellingham sufriendo una lesión en el tendón de la corva que lo obligó a salir en el minuto 10.

Vinicius finalmente abrió el marcador con una jugada encantadora, ya que se creó espacio al borde del área antes de curvar un disparo hacia la esquina superior derecha. Hubo más oportunidades para el equipo de Álvaro Arbeloa para duplicar su ventaja, cuando Brahim Diaz disparó desviado mientras que un pase hacia atrás de Mbappe quedó corto para el destinatario previsto.

Vallecono aprovechó la falta de puntería de sus anfitriones al inicio del segundo tiempo cuando Jorge de Frutos consiguió el empate, colándose delante de Aurelien Tchouameni para finalizar debajo de Thibaut Courtois. También parecían seguros de añadir un segundo gol cuando Andrei Ratiu se lanzó hacia la portería, pero Courtois salió de su línea para negarle el gol.

Mbappe debería haber vuelto a darle la ventaja a Madrid cuando esquivó al portero a mitad del segundo período, pero su tiro rebotó en el travesaño y salió. Eduardo Camavinga también estuvo cerca cuando cabeceó un balón que golpeó el exterior del poste.

Al final, Madrid fue afortunado ya que, después de que Pathe Ciss fuera expulsado, se añadieron nueve minutos de tiempo de descuento, y un desafortunado desafío en el área por parte de Nobel Mendy otorgó a los anfitriones un penalti en el minuto 98 que Mbappé, como era de esperar, convirtió.

