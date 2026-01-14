Calificaciones de jugadores del Real Madrid vs Albacete: ¿Era Xabi Alonso el problema? Real Madrid cae con estrépito en la Copa del Rey y Álvaro Arbeloa debuta con pesadilla

Al Real Madrid le costó asentarse desde el inicio. Una alineación que mezcló canteranos con jugadores del primer equipo generó muy poco peligro. Federico Valverde probó suerte un par de veces desde fuera del área, mientras que un Vinícius muy activo, encarándose constantemente con su marcador, envió un disparo por encima del larguero.

Como se esperaba, el Albacete se replegó y apostó por el contragolpe, una estrategia que terminó dando frutos. El conjunto local mereció el gol que abrió el marcador cuando Javi Villar, tras un tiro de esquina, se elevó para rematar de cabeza y vencer a Andriy Lunin al minuto 42. Sin embargo, el Madrid logró empatar antes del descanso gracias a Franco Mastantuono, quien se anticipó a su defensor para empujar el balón a corta distancia tras una jugada a balón parado.

En la segunda mitad, el equipo de Álvaro Arbeloa asumió el control del partido. Vinícius continuó siendo la principal amenaza ofensiva y Arda Güler comenzó a tener mayor protagonismo en el mediocampo. Todo apuntaba a que el gol de la victoria caería del lado blanco, pero fue nuevamente el Albacete el que golpeó, aprovechando una defensa madridista caótica. Raúl Asencio no logró despejar, el balón quedó suelto en el área y Jefte Betancor reaccionó más rápido que nadie para marcar a menos de diez minutos del final.

Lo que siguió fue puro desorden. El Real Madrid igualó en el minuto 91 con un sólido cabezazo de Gonzalo García, pero el Albacete se llevó la victoria prácticamente en la última jugada, gracias a un magnífico disparo con efecto de Betancor. El último intento de los Blancos no prosperó, sellando una de las sorpresas más grandes en la historia reciente de la Copa del Rey y un debut amargo para Arbeloa.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Estadio Carlos Belmonte…