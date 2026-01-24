Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra el Villarreal: ¡Kylian Mbappé lo vuelve a hacer! La estrella francesa anota una vez más para mantener a Los Blancos en la lucha por el título

El Real Madrid tuvo dificultades para controlar el partido al principio y se conformó principalmente con medias oportunidades. Un par de intentos se fueron por poco, y Vinicius Jr parecía tan peligroso como siempre por la izquierda. Sin embargo, la estructura era un problema. A Madrid le faltaba una presencia defensiva en la ausencia de Aurelien Tchouameni y con demasiada frecuencia fue desarticulado por el equipo local. Papa Gueye estuvo cerca con un disparo peligroso desde fuera del área que se fue apenas desviado del poste.

Los Blancos comenzaron bien en la segunda mitad y fueron recompensados por sus esfuerzos. Kylian Mbappé, en su estilo característico, les dio la ventaja después de una bonita jugada y pase de Vinicius. El Villarreal tuvo una oportunidad de oro para empatar cuando Gerard Moreno disparó en espacio desde la parte superior del área, pero levantó su tiro por encima del travesaño completamente sin marcar. Y eso fue prácticamente todo por parte del equipo local. Madrid tampoco ofreció mucho, hasta que Mbappé convirtió desde el punto de penalti en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

Esto no fue brillantez por parte de Madrid, pero ciertamente fue importante. Y por ahora están en la cima de la liga. Eso no es más que algo bueno mientras avanza la era de Álvaro Arbeloa.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Estadio de la Cerámica...