Portugal thump Armenia Getty/Goal
Richard Mills

Calificaciones de los jugadores de Portugal contra Armenia: ¡Sin Cristiano Ronaldo, no hay problema! Los héroes del hat-trick Bruno Fernandes y Joao Neves lideran la goleada mientras la Selección anota NUEVE para asegurar un lugar en la Copa del Mundo con estilo

Los hat-tricks de Bruno Fernandes y Joao Neves ayudaron a una Portugal sin Cristiano Ronaldo a clasificarse para la Copa del Mundo 2026 con una contundente victoria de 9-1 sobre Armenia el domingo. La Selección estaba sin su delantero icónico tras su tarjeta roja contra Irlanda, pero las actuaciones virtuosas de Fernandes y Neves aseguraron que encabezaran el Grupo F de la UEFA gracias a una aplastante victoria.

Después de su sorpresiva derrota ante Irlanda a mitad de semana, Portugal parecía decidido a corregir los errores de lo ocurrido en Dublín, y solo tomó siete minutos calmar los nervios de los aficionados cuando el tiro libre de Fernandes fue desviado al poste por el portero de Armenia Henry Avagyan, y Renato Veiga estaba listo para cabecear al fondo de la red vacía. Sin embargo, pronto se escucharon abucheos en el estadio del Sporting CP cuando Eduard Sperstian empujó el balón en la portería desde corta distancia después de que la defensa portuguesa fuera abierta en el minuto 18. 

No mucho después de que los aficionados guardaran un minuto de aplausos por el fallecido Diogo Jota, Goncalo Ramos aprovechó un mal pase hacia atrás de Artur Serobyan para restaurar la ventaja del equipo local, y menos de 90 segundos después, Neves anotó una belleza de gol de primera intención desde el borde del área en el minuto 30. Las esperanzas de una remontada se desvanecieron por completo cuando Neves dobló un formidable tiro libre curvado que entró tras rebotar en el travesaño desde 25 yardas, para hacer el 4-1 cuatro minutos antes del medio tiempo, y momentos después de que el intento de Joao Cancelo fuera desviado al poste, se le otorgó un penal a Portugal cuando Ruben Dias fue derribado en el área, y Fernandes convirtió el penalti en el tiempo de descuento de la primera mitad.

La marcha implacable de Portugal continuó cuando Fernandes anotó el sexto de su equipo en el minuto 51 después de un buen y determinado trabajo de Ramos, y el capitán del Manchester United consiguió su tercer gol del día cuando anotó su segundo penalti después de que el suplente Carlos Forbs fuera derribado en el área. El equipo clasificado en el puesto 104 del mundo, Armenia, parecía listo para dejar este partido atrás cuando Neves consiguió su hat-trick con un acabado acrobático a nueve minutos del final, y el suplente Francisco Conceicao lo hizo 9-1 en el último instante.

GOAL califica a los jugadores de Portugal desde el Estadio do Dragao...

    Portero y defensa

    Diogo Costa (6/10):

    Fue un espectador virtual durante la mayor parte del partido, aparte de recoger el balón de su red por el gol de Armenia. 

    Nelson Semedo (6/10):

    Fue culpable de perder a su hombre en el sorprendente empate de Armenia, ya que se desconectó en el momento crucial.

    Ruben Dias (7/10):

    Ganó a su equipo un penalti justo antes del descanso y lideró una defensa que nunca pareció realmente preocupada, aparte de alguna que otra apertura. 

    Renato Veiga (7/10):

    Estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado al cabecear con calma para dar la ventaja a Portugal. Sin embargo, necesitará enfrentarse a una oposición más fuerte para ser titular garantizado.

    Joao Cancelo (5/10):

    El exjugador del Manchester City fue desplazado con demasiada facilidad para el empate de Armenia y también cometió algunas entradas imprudentes. Puede que necesite mejorar para asegurarse un puesto de titular en la Copa del Mundo.

    Mediocampo

    Joao Neves (10/10):

    Disparó un impresionante gol desde 18 metros para dar a Portugal una ventaja de dos goles y luego respaldó eso con un gol aún mejor, esta vez con un tiro libre suntuoso. Anotó un tercer gol de gran clase para uno de los mejores hat-tricks que probablemente verás.

    Vitinha (8/10):

    El talismán del Paris Saint-Germain dirigió el espectáculo en el medio campo. Pasó con facilidad ante posibles tackleadores y se mostró muy tranquilo con el balón.

    Bruno Fernandes (9/10):

    Lanzó un peligroso tiro libre que condujo directamente al gol tempranero de Portugal y ejecutó sus penaltis con un titubeante lanzamiento. Realizó con destreza un remate de primera para su segundo gol, y podría haber marcado cinco goles en lugar de sólo tres.

    Ataque

    Bernardo Silva (6/10):

    Se conectó bien con sus compañeros de equipo, pero dejó que otros destrozaran a sus oponentes sobrepotenciados. 

    Gonçalo Ramos (8/10):

    El delantero mostró buena anticipación y claridad de pensamiento para lograr el 2-1 con su gol de intercepción y asistió hábilmente a Fernandes mientras Portugal se desmadraba.

    Rafael Leão (6/10):

    Su velocidad y potencia causaron problemas a Armenia, pero no tuvo muchas oportunidades claras durante sus 55 minutos en el campo.

    Suplentes y Entrenador

    Carlos Forbs (7/10):

    Provocó un penal para su equipo poco después de ser introducido, ya que su velocidad y agilidad se hicieron notar.

    Francisco Conceicao (8/10):

    Estuvo lleno de propósito y fue realmente dinámico desde el banco. Trabajó duro para su gol, que tomó muy bien, para hacer el 9-1 al final.

    Joao Félix (5/10):

    Entró para su 50ª aparición con Portugal, pero no hizo mucho bien.

    Ruben Neves (N/A):

    No tuvo mucho contacto con el balón.

    Matheus Nunes (N/A):

    Tuvo muy poco tiempo para dejar una impresión en el juego.

    Roberto Martínez (7/10):

    No habría estado contento con cómo su equipo concedió, pero estaba claramente encantado con el margen y la manera de la victoria. Sus sustituciones también tuvieron un impacto positivo.