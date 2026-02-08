Calificaciones de los jugadores del Manchester City vs Liverpool: ¡Aún no los den por descartados! Erling Haaland acaba con su maldición en Anfield después del trabajo de salvación de Bernardo Silva para mantener vivas las esperanzas por el título de la Premier League

Fue el primer gol de Erling Haaland en Anfield con la camiseta del City, pero aún quedaba mucho más drama por venir. Con Alisson comprometiéndose y yendo hacia adelante, el City salió a la contra y Rayan Cherki pasó el balón desde la línea de medio campo directamente hasta la red. Pero, tras el caos absoluto en la grada visitante, el gol fue anulado por el VAR por una falta de Szoboszlai sobre Haaland y el húngaro fue expulsado.

Fue un final apropiadamente caótico para una segunda parte impresionante, que también vio a Gianluigi Donnarumma realizar una parada extraordinaria para frustrar a Alexis Mac Allister desde lejos y mantener al City por delante.

La primera parte estuvo llena de desgaste, muy lejos del fútbol de sangre y trueno que este enfrentamiento ha ofrecido en los últimos años, aunque el City se desempeñó bien. El equipo de Guardiola tuvo 10 disparos en la primera mitad, más de los que el Liverpool había recibido en los primeros 45 minutos de cualquier partido esta temporada, con Haaland teniendo dos ocasiones de gol, solo para ser negado por Alisson en ambas.

La temperatura subió en la segunda mitad. Antoine Semenyo debería haberlo hecho mejor en su primera visión clara de portería, pero no pudo superar a Alisson, mientras que el Liverpool subió aún más la apuesta y el en forma Hugo Ekitike casi marcó con un cabezazo que se fue rodando apenas ancho del poste.

Al final, hizo falta un auténtico golazo de tiro libre de Szoboszlai para romper el empate y, con un cuarto de hora por jugar, parecía que las esperanzas de título del City se desvanecían. Pero el trabajador Bernardo les dio un rayo de esperanza al deslizarse para rematar el balón peinado de Haaland, y luego a los visitantes se les presentó la oportunidad de culminar su inesperada remontada cuando Matheus Nunes salió volando tras una acción de Alisson.

Haaland no desperdició su oportunidad de poner fin a su maldición en Anfield y aseguró una victoria inolvidable para devolver al City de lleno a la pelea por el título.

GOAL califica a los jugadores del Manchester City en Anfield...