Haaland City Liverpool GFXGetty
Richard Martin

Calificaciones de los jugadores del Manchester City vs Liverpool: ¡Aún no los den por descartados! Erling Haaland acaba con su maldición en Anfield después del trabajo de salvación de Bernardo Silva para mantener vivas las esperanzas por el título de la Premier League

El Manchester City sigue luchando por este título de la Premier League. Parecía derrotado tras el increíble lanzamiento de falta de Dominik Szoboszlai, pero el equipo de Pep Guardiola protagonizó una remontada frenética contra el Liverpool para llevarse una victoria por 2-1 y lograr su primer triunfo ante el público de Anfield en 23 años. Erling Haaland asistió en el empate de Bernardo Silva y luego sentenció el triunfo desde el punto de penalti para poner fin a su propia mala racha en la casa de los Reds.

Fue el primer gol de Erling Haaland en Anfield con la camiseta del City, pero aún quedaba mucho más drama por venir. Con Alisson comprometiéndose y yendo hacia adelante, el City salió a la contra y Rayan Cherki pasó el balón desde la línea de medio campo directamente hasta la red. Pero, tras el caos absoluto en la grada visitante, el gol fue anulado por el VAR por una falta de Szoboszlai sobre Haaland y el húngaro fue expulsado. 

Fue un final apropiadamente caótico para una segunda parte impresionante, que también vio a Gianluigi Donnarumma realizar una parada extraordinaria para frustrar a Alexis Mac Allister desde lejos y mantener al City por delante. 

La primera parte estuvo llena de desgaste, muy lejos del fútbol de sangre y trueno que este enfrentamiento ha ofrecido en los últimos años, aunque el City se desempeñó bien. El equipo de Guardiola tuvo 10 disparos en la primera mitad, más de los que el Liverpool había recibido en los primeros 45 minutos de cualquier partido esta temporada, con Haaland teniendo dos ocasiones de gol, solo para ser negado por Alisson en ambas. 

La temperatura subió en la segunda mitad. Antoine Semenyo debería haberlo hecho mejor en su primera visión clara de portería, pero no pudo superar a Alisson, mientras que el Liverpool subió aún más la apuesta y el en forma Hugo Ekitike casi marcó con un cabezazo que se fue rodando apenas ancho del poste.

Al final, hizo falta un auténtico golazo de tiro libre de Szoboszlai para romper el empate y, con un cuarto de hora por jugar, parecía que las esperanzas de título del City se desvanecían. Pero el trabajador Bernardo les dio un rayo de esperanza al deslizarse para rematar el balón peinado de Haaland, y luego a los visitantes se les presentó la oportunidad de culminar su inesperada remontada cuando Matheus Nunes salió volando tras una acción de Alisson. 

Haaland no desperdició su oportunidad de poner fin a su maldición en Anfield y aseguró una victoria inolvidable para devolver al City de lleno a la pelea por el título.

GOAL califica a los jugadores del Manchester City en Anfield...

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma (8/10):

    Tuvo suerte de librarse tras fallar al intentar despejar un centro cuando Salah la elevó por encima del larguero, pero realizó una intervención excelente al despejar de puños el balón lejos de un Ekitike al acecho. Nada pudo hacer en el espectacular gol inicial, pero nadie esperaba que detuviera el disparo potente de Mac Allister, que debería pasar a la historia como la parada de la temporada.

    Matheus Nunes (8/10):

    Otra actuación sólida y con impacto decisivo. Puso un pase al hueco muy invitador para Marmoush que el egipcio no pudo aprovechar y neutralizó bien la amenaza de Gakpo. En los últimos instantes del partido siguió incorporándose al ataque y provocó el penalti.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Protagonizó una remontada impresionante tras un inicio nervioso. Mostró confianza al sacar el balón jugado y cambiar la orientación, además de despejar bien sus líneas. Tuvo que retirarse tras sufrir una conmoción cerebral en la segunda parte.

    Marc Guehi (8/10):

    Demostró una defensa de última instancia de primer nivel, interceptando pases al hueco, plantándole cara a Ekitike y realizando un bloqueo valiente para negarle el gol a Wirtz. Fue amonestado por derribar a Salah cuando la afición local pedía roja y siguió frustrando al equipo al que casi se une el pasado verano con una serie de bloqueos clave.

    Rayan Ait-Nouri (8/10):

    Otro ejemplo de su mejora constante. Disfrutó de muchas facilidades por la banda izquierda, tomó decisiones inteligentes y defendió bien para cortar de raíz los contraataques del Liverpool.

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mediocampo

    Bernardo Silva (9/10):

    Una actuación trabajadora de principio a fin, desempeñando un papel enorme en la remontada. Hizo un tackle importante sobre Salah y ayudó a sacar a Khusanov de una situación comprometida. Un tackle derivó en una media ocasión para Haaland y aprovechó al máximo cuando el noruego le sirvió una oportunidad mejor para igualar.

    Rodri (7/10):

    Se pareció más a su versión habitual con una buena actuación de control en la primera parte. Impidió que Wirtz se colara a la espalda y puso un centro para Haaland que acabó en un disparo a puerta.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Hizo buen uso de su potencia, proporcionando una plataforma sólida junto a Rodri, lo que ayudó al City a imponerse por la mínima en la primera parte y luego darle la vuelta al partido.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    Ataque

    Omar Marmoush (5/10):

    Mostró algunos movimientos prometedores en los primeros compases, pero falló su gran ocasión cuando fue superado físicamente por Konate tras recibir un pase de Nunes. Fue sustituido por Cherki en el minuto 60.

    Erling Haaland (8/10):

    Mantuvo la calma tras una frustrante primera mitad, manteniendo vivo el partido con su dejada para Bernardo y luego convirtiendo con contundencia su penalti.

    Antoine Semenyo (6/10):

    Debería haberlo hecho mejor con su remate en la segunda mitad, pero siguió insistiendo y tuvo una pequeña participación en la victoria al conducir hacia adelante.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    Suplentes y entrenador

    Ruben Dias (7/10):

    Una gran ocasión para reaparecer tras la lesión. Estuvo cerca de marcar y se exigió al máximo en los minutos finales, cuando el Liverpool buscaba desesperadamente el empate.

    Rayan Cherki (8/10):

    Exactamente el jugador que quieres sacar en un partido así. Mantuvo viva la jugada que condujo al empate y luego marcó un gol fabuloso desde la línea de medio campo que fue cruelmente anulado por el VAR.

    Nathan Ake (N/A):

    Sustituyó a Semenyo en el minuto 95.

    Pep Guardiola (8/10):

    Si este va a ser su último viaje a Anfield, no podría haber salido mejor. Eligió un equipo acertado para controlar el partido y luego creyó, con razón, que sus jugadores seguirían luchando y le darían la vuelta.

