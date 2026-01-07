+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Man City splitGetty/GOAL

Calificaciones de jugadores del Manchester City vs Brighton: ¿Se aleja el título? Erling Haaland falla y Phil Foden pasa desapercibido en el tercer empate seguido

Erling Haaland falla ocasiones clave y el Manchester City solo logra un 1-1 ante el Brighton, sumando su tercer empate consecutivo en la Premier League.

En otra noche nerviosa y frustrante para el Manchester City, desperdiciaron numerosas oportunidades en el último tercio del campo, mientras sus esperanzas de recuperar el título sufrían un nuevo golpe. Como se esperaba, el equipo de Pep Guardiola dominó la posesión y arrinconó al Brighton en su propia mitad, con Jeremy Doku generando destellos de peligro al inicio, aunque la sólida defensa de las Gaviotas frustró tanto al belga como a sus compañeros.

Haaland vivió la misma frustración, aunque finalmente tuvo una gran oportunidad de romper su sequía goleadora. Tras un buen desborde de Doku, quien llevó el balón al área y recortó hacia su pierna derecha, engañando a Diego Gómez, se ganó un penalti que Haaland convirtió con frialdad, marcando su primer gol en tres partidos.

El City tuvo otras ocasiones doradas para ampliar su ventaja, como un momento en el que Bernardo Silva no asistió a Haaland para un segundo gol. Pero en la segunda mitad, el Brighton respondió. Kaoru Mitoma encontró espacio en el borde del área y colocó un disparo perfecto en la esquina lejana para igualar el marcador.

El City siguió intentando hasta el final, creando chances una tras otra, solo para encontrarse con la resistencia de los visitantes. Incluso cuando Rayan Cherki puso el balón listo para que Haaland sellara la victoria, el noruego remató directamente a las manos del portero.

GOAL califica a los jugadores del Manchester City desde el Etihad.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-BRIGHTONAFP

    Portero y defensas

    Gianluigi Donnarumma (7/10):

    No pudo hacer mucho con el gol del empate de Brighton e hizo una parada impresionante muy similar a la que hizo contra el Chelsea el fin de semana.

    Matheus Nunes (4/10):

    No pudo lidiar con Mitoma y el lado izquierdo de Brighton durante la mayor parte de la noche y no fue lo suficientemente rápido para percibir el peligro en el remate en curva del extremo.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Estuvo bastante sólido como uno de los defensores más experimentados desplegados por Guardiola en una noche importante.

    Max Alleyne (6/10):

    Hizo una buena actuación en ausencia de Dias, Gvardiol y Stones.

    Nathan Ake (6/10):

    Tuvo dificultades en algunos momentos, pero se las arregló bien considerando su falta de minutos esta temporada.

  • Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mediocampistas

    Nico Gonzalez (6/10):

    Barrió eficazmente en su mayoría, pero fue uno de los jugadores que se quedó alejado de Mitoma para su gol.

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Brillante por momentos, pero careció de verdadera penetración y convicción en sus momentos fuera del área del Brighton.

    Phil Foden (4/10):

    Tuvo una influencia mínima en el juego y finalmente fue retirado con 20 minutos por jugar.

  • Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Delanteros

    Bernardo Silva (6/10):

    Desperdició una gran oportunidad de poner a su equipo 2-0 arriba en la primera mitad, un momento que podría haber tenido un gran impacto en el partido.

    Erling Haaland (6/10):

    Anotó el gol número 35,000 de la Premier League y al principio parecía más afilado, solo para desperdiciar varias oportunidades en la segunda mitad.

    Jeremy Doku (8/10):

    Ha sido un gran impulso para el City desde que regresó de una lesión y fue uno de sus activos más destacados. Lo hizo brillantemente para ganar el penalti.

  • Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Rodri (6/10):

    Entró para reforzar el centro del campo pero no tuvo un impacto real en ayudar a romper el juego de un Brighton defensivo y replegado.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Cumplió su papel como piernas frescas desde el banquillo, pero no mucho más.

    Rico Lewis (6/10):

    No contribuyó mucho en su participación de 15 minutos.

    Rayan Cherki (8/10):

    Puso una gran oportunidad para Haaland, no había mucho más que pudiera hacer en busca de un ganador.

    Pep Guardiola (6/10):

    Hizo los cambios cuando fue necesario, pero quizás modificó demasiado el equipo, considerando la importancia de conseguir una victoria.

