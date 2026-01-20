+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Calificaciones de jugadores del Manchester City vs Bodo/Glimt: Rodri expulsado y Erling Haaland bloqueado en derrota humillante en Noruega

Manchester City sufre una humillante derrota 3-1 ante Bodo/Glimt en Noruega; Rodri expulsado y Galatasaray se vuelve clave en la Champions League.

El delantero Kasper Høgh, vinculado previamente con un posible traslado al Norwich City, puso a los anfitriones en la senda del triunfo con dos goles casi consecutivos en la primera mitad, seguidos por un impresionante disparo de Jens Petter Hauge tras el descanso. Rayan Cherki respondió para el City, pero la expulsión de Rodri arruinó cualquier esperanza de remontada, dejando al equipo de Pep Guardiola en riesgo de caer fuera de los ocho primeros puestos y, potencialmente, de verse obligado a disputar un playoff para avanzar a las fases eliminatorias.

El City aún parecía afectado por la contundente derrota en el derbi de Manchester, y estuvo cerca de quedarse atrás en apenas el tercer minuto, cuando un rápido contraataque de Bodo se deshizo al llegar al área. Más tarde, el equipo de Guardiola intentó imponer su juego con pases cortos, pero, al igual que el sábado en Old Trafford, se mostró vulnerable debido a su alta línea defensiva y la falta de experiencia en la zaga.

Un pase entre líneas no detenido por Alleyne permitió a Bodo superar al City en número durante un contragolpe, con Ole Didrik Blomberg centrando para que Høgh rematara entre las piernas de Gianluigi Donnarumma y abriese el marcador. Menos de dos minutos después, Bodo volvió a golpear: Alleyne perdió un balón que rebotaba, Blomberg avanzó y asistió nuevamente a Høgh para el segundo gol.

Erling Haaland falló dos claras ocasiones antes del descanso, y la noche de ensueño de Bodo continuó con el gol de Hauge, quien recogió el balón cerca de la línea de fondo, superó a dos rivales y curvó el balón hacia la esquina superior lejana desde fuera del área.

Bodo volvió a la realidad momentáneamente cuando Rayan Cherki recortó la ventaja, pero la expulsión de Rodri por dos tarjetas amarillas en apenas dos minutos dejó al City en desventaja y aseguró la primera victoria de Bodo en esta fase de grupos de la Liga de Campeones.

GOAL califica a los jugadores del Manchester City tras el choque en el Aspmyra Stadion.

  • Portero y defensas

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Tuvo una noche difícil después de su brillante actuación en Old Trafford, dejando que el cabezazo de Hogh se le escapara entre las piernas y luego no se hizo lo suficientemente grande para detener el segundo del delantero. Evitó que las cosas empeoraran con una impresionante parada con las piernas en la segunda mitad y en el tiempo añadido.

    Rayan Ait-Nouri (4/10):

    Tuvo dificultades en el papel poco familiar de lateral derecho. No volvió a tiempo para el segundo gol mientras estaba mirando el balón durante el primero, cuando debería haber estado siguiendo a Hogh.

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    Parecía impotente para detener las oleadas de ataques del City, aunque estaba lejos de ser el mayor culpable.

    Max Alleyne (3/10):

    Su inexperiencia se ha mostrado mal en los últimos dos partidos después de un comienzo prometedor en su regreso de préstamo en el Watford. Responsable de los dos primeros goles y también falló una buena oportunidad con un cabezazo desde un córner.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Los primeros dos goles vinieron por su lado izquierdo, aunque en realidad fue el defensor más competente del City. Mostró habilidades elegantes para preparar el gol de Cherki.

  • Mediocampistas

    Rico Lewis (5/10):

    Comenzó en el mediocampo después de ser superado por los delanteros del United como lateral derecho y no lo hizo mucho mejor, dando a City poco control.

    Rodri (3/10):

    Una de sus peores actuaciones para City, viniendo después de otro mal partido en Old Trafford. Siguió perdiendo el balón, incluyendo en la jugada del tercer gol de Bodo, y agravó una mala situación con su comportamiento imprudente que llevó a la tarjeta roja.

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Este fue un partido donde City realmente extrañó a Bernardo Silva, ya que el holandés no ofreció ninguna de la seguridad del capitán. Estuvo cerca de anotar cuando disparó apenas desviado del poste cercano.

  • Delanteros

    Rayan Cherki (6/10):

    Fue responsable de los pocos momentos brillantes que City logró, incluyendo su gol.

    Erling Haaland (4/10):

    Un regreso terrible a su tierra natal para un jugador que está pasando por uno de sus peores momentos en su carrera en el City. Falló por completo una oportunidad clara en la primera mitad y luego erró el blanco con un esfuerzo decente antes de disparar por encima del arco en una tercera oportunidad más tarde.

    Phil Foden (5/10):

    No pudo conectarse con sus compañeros atacantes ni darle al City ningún control en el medio.

  • Suplentes y entrenador

    Omar Marmoush (5/10):

    Dio un poco de salida a City por el lado izquierdo, pero fue demasiado poco y demasiado tarde y estaban con un hombre menos.

    Pep Guardiola (4/10):

    Otro mal día para el entrenador desde el punto de vista táctico, ya que nuevamente preparó a su equipo para fallar con una línea defensiva alta contra un oponente notoriamente rápido. Hizo cuatro cambios desde el derbi, pero de alguna manera mantuvo su confianza en Foden y Rodri, mientras que jugar con Ait-Nouri en la derecha salió terriblemente mal.

