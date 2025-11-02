Calificaciones de jugadores del Manchester City contra Bournemouth: ¡Erling Haaland encuentra a su compañero perfecto! Rayan Cherki allana el camino para que el noruego se abra paso a través de los Cherries

City se llevó un susto temprano cuando Eli Junior Kroupi culminó una jugada de contraataque relámpago en el primer minuto, pero estaba en fuera de juego. Su plan de juego se centraba sobre todo en pasarle el balón a Haaland en situaciones peligrosas y dio resultado en el minuto 17, cuando un cabezazo amortiguado de Cherki pasó por encima de la alta línea defensiva del Bournemouth y llegó a Haaland, quien corrió desde atrás de la línea de medio campo para rematar ante Djordje Petrovic.

Bournemouth empató gracias a un sospechoso trabajo de portería de Gianluigi Donnarumma, quien intentó despejar un córner con los puños pero, en lugar de eso, lo lanzó al aire para que Tyler Adams rematara de volea desde corta distancia. Las protestas del italiano de que había sido faltado cayeron en oídos sordos. City apeló por un penal cuando un centro golpeó el cuerpo y luego el brazo de Alex Jimenez y no tardó mucho en que los aficionados se volvieran contra el árbitro Anthony Taylor. Pero no necesitaron ayuda cuando recuperaron la ventaja.

Cherki elaboró un pase delicioso de primera intención que dividió la defensa del Bournemouth y dejó libre a Haaland, quien se abrió paso con fuerza en el área y superó a Petrovic para anotar su 13° gol de liga de la temporada en 10 juegos. El noruego pudo haber conseguido un hat-trick antes del descanso cuando Jeremy Doku lo dejó libre, pero esta vez Petrovic fue quien se impuso y despejó su intento de vaselina.

Bournemouth tuvo tres buenos intentos de empatar después del descanso mientras Donnarumma negaba los goles a Brooks y Kroupi, quienes también dispararon apenas desviado. City les hizo pagar en el otro extremo con otro movimiento elegante. Cherki y Foden se combinaron para dejar a Nico O'Reilly en marcha y el producto de la academia colocó un tiro bajo raso en la esquina inferior, terminando efectivamente el partido en el minuto 60.

GOAL califica a los jugadores del Manchester City desde el Estadio Etihad...