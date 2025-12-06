Calificaciones de los jugadores del Inter Miami contra Vancouver Whitecaps: Lionel Messi asiste a Rodrigo De Paul en el gol de la victoria para añadir su primera MLS Cup a su legendaria carrera

FORT LAUDERDALE, Fla. - Andres Cubas aprendió lo que los oponentes de Lionel Messi han estado atormentados por más de dos décadas. Solo se necesita un momento para que el legendario argentino efectivamente ponga fin a un partido.

Messi capitalizó en un pase erróneo del estrella mediocampista defensivo de los Vancouver Whitecaps y en un abrir y cerrar de ojos, entregó un increíble pase asesino perfectamente calculado a un Rodrigo De Paul que se lanzaba hacia adelante, quien convirtió con facilidad frente a una animada sección de seguidores en el Chase Stadium para adelantar a Miami 2-1. Con Vancouver negándole espacio a Messi, las oportunidades de gol típicas para el delantero no estaban sobre la mesa. Pero no importó; una y otra vez, el ganador de ocho Balones de Oro los castigó con su pase, ayudando a asegurar el primer título del Inter Miami con una victoria de 3-1.

Messi no tardó mucho en hacer sentir su impacto. Dentro de los primeros 10 minutos, se abrió paso entre dos defensores de Vancouver para encontrar a Tadeo Allende en espacio. El delantero luego cuadró un balón en el área de penalti, que Edier Ocampo desafortunadamente convirtió en un gol en propia puerta para los Herons en su inicio. Sin embargo, Vancouver hizo las cosas interesantes en la segunda mitad. El Inter Miami no tuvo respuestas para Emmanuel Sabbi en la banda y el internacional canadiense Ali Ahmed aprovechó un error del portero Rocco Rios-Novo para igualar en el minuto 60. A partir de ese momento, parecía que Thomas Muller y compañía tendrían el mayor ímpetu en el partido. El equipo de Jesper Sorensen dominó en gran medida la posesión contra el equipo local, con un 65 por ciento del balón. Sin embargo, solo 10 minutos después, Messi entregó el momento definitorio del juego.

Pero el Inter Miami aún no había terminado. Allende, quien ingresó al juego empatado en el récord de goles en la postemporada con ocho, lo rompería para asegurar la victoria del equipo de Javier Mascherano en tiempo extra. Y, por supuesto, fue Messi quien nuevamente entregó la asistencia. El partido también sirvió como un final apropiado para las carreras de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes se retirarán después de esta temporada.

GOAL califica a los jugadores del Inter Miami desde el Chase Stadium....

