Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Manchester City: ¡Enzo Fernández al rescate! Chelsea sobrevive sin técnico con empate agónico

El gol de Enzo Fernández en el descuento rescató un empate 1-1 para un Chelsea sin técnico ante el Manchester City, tras el tanto previo de Reijnders.

En el primer partido del Chelsea tras el despido de Maresca, los visitantes arrancaron con cautela y apenas lograron incomodar al Manchester City durante la primera mitad. Erling Haaland estuvo cerca de abrir el marcador en dos ocasiones para los locales: primero con un remate desviado que Filip Jørgensen resolvió con solvencia y luego con un disparo con efecto que se estrelló en el poste. Tras insistir y someter a los Blues, el City encontró premio tres minutos antes del descanso, cuando Reijnders castigó la pasividad rival con un magnífico remate al primer palo de Jørgensen.

El Chelsea salió con mayor intensidad tras el descanso y estuvo a punto de igualar el marcador por medio de Pedro Neto, cuyo disparo se marchó por encima del travesaño después de una gran acción de Enzo Fernández. Con el paso de los minutos, los Blues fueron creciendo en el partido, aunque sin exigir en exceso a Gianluigi Donnarumma. Todo cambió en el minuto 94, cuando Fernández apareció para marcar el merecido empate y silenciar al Etihad.

Con la llegada prevista de Liam Rosenior, procedente del Estrasburgo, para dirigir el duelo del miércoles ante el Fulham, el técnico de 41 años confía en construir a partir de este resultado entre semana.

GOAL califica a los jugadores del Chelsea desde el Etihad Stadium…

    Portero y defensas

    Filip Jorgensen (6/10):

    El portero tuvo una rara oportunidad como titular en la Premier League debido a la lesión de Sánchez y dejó una buena impresión.

    Josh Acheampong (7/10):

    El joven defensor hizo algunas grandes intercepciones y mostró buen ritmo para mantenerse al día con el veloz Haaland.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Estuvo persiguiendo sombras en ocasiones, pero aún así hizo un trabajo competente en una línea defensiva que estuvo bajo mucha presión.

    Benoit Badiashile (5/10):

    Su pase desde la defensa deja mucho que desear, pero aparte de eso, lo hizo bien.

    Malo Gusto (6/10):

    Con Cucurella lesionado, el joven lateral no tuvo mucha suerte en la primera mitad, pero pareció estar mejor adaptado al rol de carrilero derecho en la segunda parte.

    Mediocampistas

    Reece James (7/10):

    El capitán del Chelsea ha sido uno de los pocos aspectos positivos para los Blues en las últimas semanas, pero pareció un poco cansado en la primera mitad contra el dominante mediocampo del City. Sin embargo, se involucró y le dio a su equipo una verdadera oportunidad en la segunda.

    Enzo Fernandez (8/10):

    El internacional argentino parecía estar perdiendo la batalla en el mediocampo en la primera mitad, pero pudo salir del Etihad con la cabeza en alto después de una impresionante actuación en el centro del campo. Además, logró un crucial empate al final.

    Cole Palmer (5/10):

    No logró entrar en ritmo contra su antiguo club, algo que quedó resumido con su tiro al aire al final.

    Delanteros

    Estevao (5/10):

    El adolescente tuvo un gran comienzo en la vida en Chelsea, pero parece estar encontrando las cosas un poco más difíciles en la actualidad. Apenas tocó el balón y fue sustituido en el descanso.

    Joao Pedro (5/10):

    Su toque le falló y no lideró muy bien el ataque del Chelsea, por lo que fue reemplazado por Delap.

    Pedro Neto (4/10):

    Tuvo un juego muy frustrante, con algunas decisiones un tanto desconcertantes. El portugués llegó a buenas posiciones pero desperdició casi todas las oportunidades. 

    Suplentes y entrenador

    Andrey Santos (7/10):

    Le dio al mediocampo del Chelsea un poco más de control y sustancia. 

    Liam Delap (7/10):

    Fue una verdadera molestia desde el banco, utilizando su ritmo y potencia de manera efectiva.

    Jorrel Hato (6/10):

    Fue un poco descuidado inicialmente, pero hizo una intercepción vital para negar a Bernardo.

    Calum McFarlane(8/10):

    El entrenador interino vio a sus jugadores realizar una actuación insípida en la primera mitad, pero ajustó su formación, hizo algunos cambios y observó una actuación mucho mejor en la segunda mitad. También se alegró con razón cuando lograron arrancar un punto al final.

