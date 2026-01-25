+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Lamine Yamal Barcelona Real Oviedo 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

Calificaciones de jugadores del Barcelona vs Real Oviedo: ¡Más magia de Lamine Yamal! El prodigio devuelve a los blaugranas a la cima de La Liga mientras su clase brilla en el Camp Nou

Barcelona estuvo lejos de convencer en su encuentro con el Real Oviedo en el Camp Nou, ya que lucharon durante largos períodos contra los últimos en la clasificación. Sin embargo, los Blaugrana regresaron a la cima de La Liga gracias a una victoria por 3-0. Dani Olmo, Raphinha y Lamine Yamal los sacaron del apuro en casa, con la clase brillando finalmente al entregar tres puntos muy disputados con una colección de impresionantes definiciones.

A pesar de estar en el fondo de la tabla de la máxima categoría española, el Real Oviedo comenzó mucho más brillante y estuvo cerca de forzar una apertura en menos de dos minutos. La naturaleza intermitente de los procedimientos, ya que los tiros libres y las pausas por lesiones interrumpieron el ritmo del juego, jugaron a favor de los visitantes.

Vieron un esfuerzo pasar a centímetros del poste justo después de la media hora, con el Barça pagando el precio por pases descuidados y una falta de urgencia en el último tercio. Finalmente cobraron vida justo antes del medio tiempo.

Robert Lewandowski estuvo cerca de alcanzar un par de pases al área, y lanzó fuera después de ser señalado en fuera de juego, mientras Raphinha vio un vole desde un ángulo cerrado que fue detenido cómodamente por Aaron Escandell.

Barcelona necesitaba una chispa después del intervalo y la encontró en los 10 minutos del reinicio. Oviedo fue sorprendido tratando de salir jugando desde atrás, con Lamine Yamal liderando la alta presión, y la pelota cayó para que Olmo rematara al rincón inferior desde el borde del área.

Solo cinco minutos después, el equipo de Hansi Flick consiguió el respiro que buscaba. Se beneficiaron nuevamente de una defensa desastrosa, con un pase atrás errante que permitió al superestrella brasileño Raphinha correr en solitario y clipear tranquilamente sobre el avanzado Escandell.

El joven prodigio Yamal, como suele hacer, añadió brillo a los procedimientos con un impresionante tercer gol. Voló por el aire para alcanzar un centro que estaba cayendo detrás de él, con un espectacular vole que se estrelló en el fondo de la red en el minuto 73. El Barça levantó el pie del acelerador desde ahí mientras la lluvia torrencial comenzaba a caer en Cataluña.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Camp Nou...

  • Joao Cancelo Barcelona 2025-26Getty

    Portero y Defensa

    Joan García (6/10): 

    Aunque el Oviedo se mostró animado en el contragolpe y disparó un par de tiros prometedores a portería, el portero del Barcelona permaneció en gran medida sin ser puesto a prueba. Estuvo allí cuando fue necesario.

    Eric García (6/10):

    Tan descuidado como cualquiera en la posesión durante la primera mitad, con una máscara protectora que parecía afectar su visión. Hizo algunos bloqueos importantes en los segundos 45.

    Pau Cubarsí (6/10):

    El Barça rara vez se mostró cómodo en la defensa, con agujeros que se abrían con demasiada facilidad. Alguien necesitaba tomar el control de esa unidad, pero realmente nadie lo hizo.

    Gerard Martín (4/10):

    Fue amonestado por un reto torpe en los primeros 10 minutos, lo que llevó a que fuera reemplazado en el descanso ya que no se tomaron riesgos para que recibiera una segunda amarilla.

    Joao Cancelo (5/10):

    Se le pide que opere como lateral izquierdo, y se adelantó demasiado a veces, dejando espacios detrás. Fue sustituido antes de la hora de juego.

    • Anuncios
  • Dani Olmo Barcelona 2025-26Getty

    Mediocampo

    Marc Casadó (6/10):

    Es fácil ver por qué está atrayendo el interés del Manchester United, ya que el graduado de la academia Masia rara vez parece perturbado. Proporciona protección adicional frente a la línea defensiva.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Ordenado y prolijo, como siempre. Nunca tomó realmente el control del juego, pero se aseguró de que el Ovideo se mantuviera a distancia y tuviera que buscar rutas por los extremos del campo.

    Dani Olmo (7/10):

    A menudo da un paso adelante cuando el Barça más lo necesita, y lo hizo nuevamente cuando el equipo de Flick parecía un poco apagado. Su gol bien colocado permitió que todos en el Camp Nou se relajaran.

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    A pesar de estar frustrado en ocasiones, rara vez está fuera del juego. Su arduo trabajo ayudó a forzar el avance, antes de anotar un gol espectacular y acrobático él mismo.

    Raphinha (7/10):

    Tuvo dificultades para entregar producto final al principio, después de haber tenido problemas en la competencia de la Liga de Campeones a mitad de semana, pero mostró una impresionante compostura para colocar a Barca con una ventaja de dos goles.

    Robert Lewandowski (6/10):

    Aún sabe cómo llegar al gol, pero siempre estuvo medio paso fuera de ritmo. Varias medias oportunidades pasaron de largo al delantero polaco en una tarde frustrante.

  • Hansi FlickGetty

    Suplentes y Entrenador

    Jules Koundé (6/10):

    Reemplazó a Martin en el intervalo y el Barça se mostró mucho más cómodo en la segunda mitad, aunque el francés no tuvo mucho que ver con eso.

    Alejandro Baldé (5/10):

    Autorizado a avanzar, mientras Oviedo se cansaba y Barcelona tomaba el control de las acciones. Hizo una incursión en el área pero no pudo rematar.

    Fermín López (5/10):

    Disfrutó de un partido positivo a mitad de semana en la Champions League, pero se limitó a un rol de suplente contra Oviedo y tuvo poco impacto.

    Roony Bardghji (5/10):

    Permitió que Yamal recibiera una ovación de pie y un respiro. Siempre ansioso por tener el balón.

    Marc Bernal (5/10):

    Tuvo un poco más de 10 minutos, con lo complicado que es hacer mucho impacto en ese tiempo.

    Hansi Flick (6/10):

    Bendecido con una gran cantidad de opciones creativas, que finalmente dejaron su huella en un partido que permitió dar descansos en las etapas finales.

Liga de Campeones
Barcelona crest
Barcelona
BAR
FC Copenhague crest
FC Copenhague
FCK
Primera División
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Girona crest
Girona
GIR
0