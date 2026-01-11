+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Calificaciones de jugadores del Barcelona vs Real Madrid: Raphinha lidera a los Blaugranas hacia la Supercopa en una final de locura

El Barça conquistó su 16ª Supercopa tras vencer 3-2 al Real Madrid en Yeda, con doblete de Raphinha y otro gol de Lewandowski.

Con los dos clubes más grandes de España midiéndose en la final de la Supercopa por cuarta temporada consecutiva, el Real Madrid fue el primero en generar peligro. Vinícius Jr. rompió la trampa del fuera de juego del Barcelona y quedó mano a mano, pero su disparo fue directo a las manos de Joan García.

Como era de esperarse, el vigente campeón comenzó a adueñarse del balón y a inclinar la cancha. Raphinha, en gran momento de forma, tuvo una ocasión clara tras recibir un pase filtrado de Lamine Yamal, aunque su remate se fue sorpresivamente desviado.

El brasileño se repuso poco después. Desde el costado izquierdo del área, controló un pase preciso de Fermín López y definió con clase para superar a Thibaut Courtois y abrir el marcador al minuto 35.

El cierre del primer tiempo fue sencillamente espectacular. Vinícius volvió a emparejar el encuentro con una acción individual brillante: dejó atrás a Jules Koundé con un caño y sacó un disparo imparable ante la salida de García. Sin embargo, en el tiempo añadido, Robert Lewandowski volvió a adelantar al Barcelona con una sutil definición por encima de Courtois para el 2-1.

El Real Madrid no bajó los brazos y encontró otra vez el empate antes del descanso. Gonzalo García remató, el balón se estrelló en el travesaño y botó justo detrás de la línea, desatando la polémica y dejando el marcador 2-2 al medio tiempo.

La segunda mitad fue más trabada, con constantes interrupciones y una intensa lucha por el control del juego. Vinícius siguió siendo un dolor de cabeza para Koundé y exigió a García con un disparo potente, mientras que el guardameta azulgrana respondió con solvencia ante un intento posterior de Rodrygo.

Con el paso de los minutos, el Barcelona volvió a encontrar fluidez en el último tercio y tomó ventaja por tercera vez. Al 73’, Raphinha, incluso resbalándose al rematar, contó con la fortuna de un desvío en Raúl Asencio que descolocó a Courtois y terminó en el fondo de la red.

El cierre fue de alta tensión para los azulgranas. Frenkie de Jong, capitán del equipo, fue expulsado tras una dura entrada sobre Kylian Mbappé, quien había ingresado desde el banquillo tras superar una lesión de rodilla. Ya en el tramo final, Álvaro Carreras desperdició una ocasión inmejorable para el empate al rematar directo a García.

El Barcelona resistió hasta el silbatazo final y se quedó con su primer trofeo de la temporada 2025-26. Fue su segunda Supercopa consecutiva y un nuevo impulso para el proyecto de Hansi Flick, que sueña con repetir el triplete doméstico logrado el curso pasado.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el King Abdullah Sports City Stadium.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Portero y defensas

    Joan Garcia (7/10):

    Aunque no pudo hacer nada para detener ninguno de los goles del Real, el portero hizo siete paradas para evitar que el equipo de Xabi Alonso anotara más.

    Jules Kounde (5/10):

    El internacional francés tuvo una noche difícil enfrentándose al eléctrico Vinicius, quien le hizo un túnel en la jugada que llevó al primer gol del Real de la noche. Sin embargo, casi registró una asistencia con un centro bajo que llegó a Yamal, quien disparó directamente a Courtois.

    Pau Cubarsi (6/10):

    No contento con atormentar a Kounde, Vinicius también encontró oportunidades al atacar al joven central del Barcelona dentro del área de penalti.

    Eric Garcia (6/10):

    A pesar de recibir una amonestación, el ex jugador del Manchester City tuvo una noche sólida, barriendo bien para evitar que Jude Bellingham se escapara hacia el gol en una ocasión.

    Alejandro Balde (5/10):

    Con los mejores momentos del Real llegando por el lado opuesto del campo, el lateral izquierdo tuvo una noche tranquila en defensa. Sin embargo, estará decepcionado de no haber tenido un mayor impacto en el ataque.

    • Anuncios
  • FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    Mediocampistas

    Pedri (8/10):

    Buscando venganza después de ser expulsado en la derrota del Clásico de octubre, el centrocampista asistió el segundo gol del Barcelona con un delicioso pase filtrado a Lewandowski.

    Frenkie de Jong (4/10):

    Luchando por ganar sus duelos en el suelo (38%) durante toda la noche, el capitán fue expulsado después por un desafío tardío y alto sobre Mbappe.

    Fermin Lopez (7/10):

    Buscando consolidar sus dos asistencias contra el Athletic Club en las semifinales, el joven de 22 años registró otra al encontrar a Raphinha con un pase magnífico.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Delanteros

    Lamine Yamal (8/10):

    Sempre el hombre peligroso para Barcelona, el prodigio tuvo mala suerte de no registrar una asistencia cuando alimentó a Raphinha con un impresionante pase filtrado, solo para que su compañero disparara desviado. Luego estuvo cerca de marcar él mismo, pero disparó directamente a Courtois desde cerca.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Comenzó de titular en lugar de Ferran Torres, la leyenda polaca anotó el segundo de Barcelona con un fantástico remate elevado sobre el guardameta del Real, Courtois.

    Raphinha (9/10):

    Con la intención de repetir su hazaña de dos goles contra el Athletic Club, el exdelantero del Leeds United rompió el empate al conducir el balón más allá de Courtois y hacia la esquina lejana. El jugador de 29 años anotó su segundo tras 73 minutos, con la suerte merecida ya que un desvío llevó el balón a la red.

  • RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Dani Olmo (6/10):

    Ingresó justo después de la hora de juego, el mediocampista ofensivo se esforzó, pero no pudo hacer su magia en el último tercio del campo.

    Ferran Torres (6/10):

    Al igual que Dani Olmo, el delantero jugó la última media hora en el Medio Oriente y encontró difícil crear una oportunidad de gol.

    Marcus Rashford (N/A):

    Conquistando su primer trofeo con el Barcelona, el cedido del Manchester United disparó afuera tarde cuando quizás debería haber llevado el balón a la esquina.

    Gerard Martin (N/A):

    Al igual que Rashford, el defensor fue un sustituto tardío mientras el Barcelona buscaba asegurar su victoria.

    Ronald Araujo (N/A):

    Un sustituto muy tardío mientras el Barcelona buscaba reforzar la defensa tras la expulsión de De Jong.

    Hansi Flick (7/10):

    El alemán tomó la decisión de comenzar con Lewandowski en lugar de Ferran Torres, y fue recompensado por esa elección ya que el primero anotó el segundo gol del Barcelona en la noche.

