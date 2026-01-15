+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Barcelona RacingGetty
Richard Mills

Calificaciones de jugadores del Barcelona vs Racing: Lamine Yamal termina el trabajo y sella la victoria en la Copa del Rey

Barcelona superó a su rival en la Copa del Rey gracias a goles de Ferran Torres y Lamine Yamal, con asistencia clave de Fermín López.

Tras un retraso de 15 minutos por “razones de seguridad”, los líderes de La Liga 2 recibieron al equipo número 1 de la máxima categoría española. Joan García tuvo que estar atento para despejar un centro de Aldasoro por encima del larguero, mientras que Arana remató de cabeza por encima estando en buena posición. En el otro extremo, Rashford fue bloqueado por el portero Jokin Ezkieta. A pesar de dominar la posesión, el Barcelona no logró generar ninguna ocasión clara durante la primera mitad.

La segunda mitad comenzó con más intensidad por parte de los visitantes: Lamine Yamal estrelló un disparo junto al poste, y Ezkieta respondió con una gran parada a un potente remate de Rashford. Finalmente, en el minuto 66, la resistencia de Racing llegó a su fin cuando Torres superó al portero y anotó tras un preciso pase de Fermin López. Diez minutos después, los aficionados locales celebraron un gol de Manex Lozano que parecía igualar el marcador, pero el tanto fue anulado por fuera de juego del suplente.

Ezkieta mantuvo viva la esperanza de Racing con una doble parada espectacular ante López y Lewandowski, antes de que Lozano viera nuevamente un gol anulado por posición adelantada. A pesar de los intentos finales y una parada crucial de García justo antes del pitido final, el Barcelona avanzó a la siguiente ronda, sellando la victoria con un gol sencillo de Yamal, dejando a un Madrid sin Xabi Alonso eliminado.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde los Campos de Sport de El Sardinero.

    Portero y defensas

    Joan Garcia (8/10):

    Comandó su área bastante bien al principio e hizo un par de paradas inteligentes en el camino. Hizo una parada vital al final para preservar la ventaja.

    Jules Kounde (7/10):

    Estuvo en tareas de líbero y lo hizo bien en la primera mitad. La mayor parte de su buen trabajo fue en capacidad defensiva.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Tuvo que lidiar con un ataque rápido y de contraataque y se enfrentó bien a ello en los primeros 45 minutos, y eso continuó en la segunda mitad.

    Gerard Martin (7/10):

    Mantuvo el tipo en el corazón de la defensa del Barça e hizo un trabajo decente al enfrentarse al complicado Suleiman Camara.

    Alejandro Balde (6/10):

    Estuvo a la defensiva en un par de ocasiones, pero en general se mantuvo bastante bien frente a lo que se le presentó.

    Mediocampistas

    Marc Casado (6/10):

    Interrumpió el juego en repetidas ocasiones y trabajó arduamente para el equipo de Flick.

    Dani Olmo (5/10):

    A pesar de su indudable calidad, desaparece en los partidos con demasiada frecuencia. Fue sustituido después de la hora de juego.

    Marc Bernal (6/10):

    Tuvo un par de buenas oportunidades pero no ofreció mucha creatividad para su línea de ataque.

    Delanteros

    Lamine Yamal (7/10):

    Apareció frustrado al principio ya que no muchos balones le llegaban, pero mostró su estilo un poco más en el segundo tiempo. Consiguió un gol tardío para darle más brillo al marcador.

    Ferran Torres (7/10):

    Estuvo bastante anónimo en los primeros 45, pero marcó bien su gol justo cuando los nervios del Barça podrían haber estado a flor de piel. 

    Marcus Rashford (6/10):

    Consistentemente envía centros peligrosos y se crea oportunidades para sí mismo, pero le faltó un poco de chispa.

    Suplentes y entrenador

    Fermin Lopez (7/10):

    El joven creador de juego ha demostrado repetidamente que puede ser un gran jugador de impacto desde el banco, y su visión abrió el camino para el primer gol del Barça.

    Pedri (6/10):

    Sólido desde el banco.

    Raphinha (7/10):

    No estuvo del todo en su nivel, pero aún así apareció con una asistencia tardía.

    Robert Lewandowski (6/10):

    El polaco casi anotó poco después de entrar, pero fue negado por un arquero inspirado.

    Eric Garcia (N/A):

    Muy poco tiempo para tener un impacto.

    Hansi Flick (7/10):

    Su equipo estuvo bastante apagado en la primera mitad y no creó grandes oportunidades, pero mejoró mucho en la segunda mitad cuando los anfitriones se relajaron. La introducción de López también funcionó.

