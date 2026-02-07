Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Barcelona vs Mallorca: ¡Lamine Yamal, eso es especial! El extremo español marca un brillante gol de larga distancia y Robert Lewandowski anota mientras el equipo de Hansi Flick logra una victoria cómoda en el Camp Nou

Lamine Yamal marcó un gol brillante, y Robert Lewandowski y Marc Bernal también vieron puerta, mientras el Barcelona venció al Mallorca 3-0 en el Spotify Camp Nou el sábado por la noche. El equipo de Hansi Flick tuvo que sacudirse un inicio complicado del partido, antes de ir subiendo marchas y registrar una gran victoria.

Mallorca presionó con fuerza al Barcelona durante los primeros 20 minutos y tuvo múltiples ocasiones para romper el empate, pero no encontró la forma de superar a Joan García en la portería catalana. 

Así, le tocó a Robert Lewandowski abrir el marcador poco antes de la media hora, aprovechando después de que Dani Olmo amortiguara un rebote hacia el internacional polaco tras quedar bloqueado el intento de Marcus Rashford desde la frontal del área. 

Y el Barça consiguió el segundo antes de la hora de juego, cuando Lamine Yamal probó desde lejos y, con el guardameta sin visión, encontró la escuadra. 

Marc Bernal sentenció el partido a ocho minutos del final, marcando una gran definición tras una conducción con regates eludiendo rivales. 

Fue una victoria plácida para el equipo de Hansi Flick ante una combativa oposición de La Liga. 

GOAL califica a los jugadores del Barça en el Camp Nou... 

    Portero y defensa

    Joan García (7/10):

    Un par de paradas soberbias en la primera parte mientras el Mallorca se volcaba al ataque. El Barça tomó el control del partido y tuvo muy poco que hacer en la segunda mitad. 

    Jules Koundé (5/10):

    Sufrió por momentos ante las arrancadas directas de Virgili y fue nefasto con el balón en la primera parte. Fue creciendo y sí tuvo ocasiones, pero tiene que mejorar defensivamente.

    Pau Cubarsí (7/10):

    Desvió un cabezazo fuera. Se ofrece para recibir y sale de la defensa muy bien; rara vez pierde el balón. 

    Eric García (7/10):

    El mejor defensor del Barça. Lo hizo bien para soportar la presión del Mallorca. 

    Alejandro Baldé (6/10):

    Le costó influir en el partido tanto como quería en el último tercio. Correcto defensivamente, con la mayor parte de la amenaza del Mallorca llegando por el lado de Kounde. 

    Mediocampo

    Marc Casado (7/10):

    Magnífico rango de pases. Se implicó en defensa, y repetidamente también. Se está convirtiendo en un mediocampista de élite.

    Dani Olmo (9/10):

    Toque sutil como una pluma para Lewandowski en su gol. Creó más ocasiones que cualquier otro jugador sobre el césped. Una clase magistral de creatividad.

    Fermín López (8/10):

    Excepcional en defensa durante todo el partido, cubriendo a la perfección por detrás de Olmo y Casado. Una actuación excelente.

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    De algún modo falló a bocajarro justo al filo del descanso después de que Kounde enviara un disparo cruzado por el área pequeña. Lo compensó con un gol brillante desde lejos. Es magia.

    Robert Lewandowski (8/10):

    Abrió el marcador con una definición soberbia a bocajarro tras el toque muy inteligente de Olmo. Siempre una amenaza y un rematador letal.

    Marcus Rashford (7/10):

    Siempre quiso el balón y no paró de intentar recortar desde la izquierda. Recibió un golpe en la rodilla hacia el final de la primera parte, pero lo sacudió. 

    Suplentes y entrenador

    Marc Bernal (7/10):

    Suplente en la segunda parte. Marcó el tercero con un regate excepcional y una buena definición.

    Ferran Torres (6/10):

    Entró con el partido ya ganado. No influyó demasiado.

    Joao Cancelo (6/10):

    Entró para mantener al Barcelona sólido.

    Roony Bardghji (N/A):

    Sustituyó a Yamal al final.

    Tommy Marques (N/A):

    Un cambio tardío.

    Hansi Flick (8/10):

    Habrá quedado encantado de ver al Barça mantener la portería a cero, y pudo rotar bien. Una actuación rutinaria y una buena victoria.

