Calificaciones de los jugadores del Barcelona vs Elche: Lamine Yamal causa estragos y Marcus Rashford vuelve a marcar mientras los catalanes amplían su ventaja sobre el Real Madrid

Los dos delanteros volvieron a marcar para el Barcelona, ya que el equipo de Hansi Flick amplió su ventaja en la cima de La Liga a cuatro puntos gracias a una victoria por 3-1 sobre el Elche. Yamal estuvo en una forma inspirada al anotar un gol y asistir en otro, mientras que Rashford consiguió su segundo gol para los catalanes en pocos días en una victoria confiada para los campeones defensores de España.

El Barcelona dominó las etapas iniciales y merecía su primer gol, que llegó con solo seis minutos de juego. Hubo dudas sobre la decisión de Iñaki Peña de correr hasta el borde del área y detenerse, lo que le dio a Yamal una eternidad y acres de espacio para empujar el balón más allá de él y rodarlo hacia la red vacía para su decimotercer gol de la temporada. Los visitantes continuaron presionando y realmente deberían haber ampliado su ventaja en el minuto 16, pero el esfuerzo con el lado del pie de Dani Olmo desde ocho yardas salió rodando agonizantemente ancho y Ferran Torres desperdició otra oportunidad momentos después, arrastrando su disparo desde el borde del área más allá del poste. 

El equipo de Flick lamentó esas ocasiones perdidas cuando los anfitriones igualaron a la media hora de juego, cuando Álvaro Rodríguez cronometró su carrera perfectamente para atravesar la línea defensiva muy alta de Barça y disparó bajo hacia la esquina, más allá de la desesperada estirada de Joan García y luego siguió un momento cómico cuando Torres golpeó el travesaño dos veces en rápida sucesión, el balón rebotó en su cara y golpeó el poste desde punto-blank range. Las oportunidades continuaron llegando para el Barça y fue Torres quien restableció la ventaja tras otro momento de brillantez de Frenkie de Jong, quien mostró gran compostura frente al gol para pausar y retroceder para que Torres rematara. 

El Elche solo había perdido un partido en casa en toda la temporada y el ritmo del juego se ralentizó en la segunda mitad, siendo más difíciles de conseguir las oportunidades en comparación con la acción frenética de los primeros 45 minutos. Pero el Barca selló los puntos gracias a un gol del suplente Rashford, quien había desperdiciado una oportunidad de oro momentos antes. El gol decisivo llegó tras un excelente trabajo por la derecha de Yamal, quien hábilmente mantuvo el balón en juego, su centro finalmente encontró su camino hacia Rashford, quien disparó el balón con fuerza a la red. 

La victoria extiende la ventaja de los gigantes catalanes en la cima de la tabla a cuatro puntos, por delante del Real Madrid que juega contra el Rayo Vallecano el domingo por la tarde.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Estadio Manuel Martínez Valero...

    Portero y Defensa

    Joan García (6/10):

    Fue un espectador interesado durante grandes tramos de este partido y no pudo hacer nada con el gol del Elche. 

    Jules Koundé (7/10):

    Manejó con confianza las incursiones regulares del Elche hacia adelante, casi no cometió errores. Fue sustituido en el minuto 84 con un golpe. 

    Pau Cubarsí (7/10):

    Una noche generalmente sólida, con algunos momentos de duda mientras el Elche buscaba sorprender la línea alta del Barça. 

    Eric García (7/10):

    Realizó un gran esfuerzo en defensa, cubriendo grandes áreas de espacio. 

    Alejandro Baldé (7/10):

    Una presencia tranquila y serena, y estuvo constantemente avanzando en el campo para ayudar en el ataque. 

    Mediocampo

    Dani Olmo (7/10):

    Una muy buena noche que debería haber culminado con un gol, pero desperdició algunas oportunidades de oro. Fue sustituido en el minuto 63 por Bernal. 

    Frenkie de Jong (8/10):

    Un par de momentos excelentes para el internacional neerlandés, asistiendo en dos goles con un brillante pase filtrado y otro pase atrás que ayudó a su equipo a lograr la victoria. 

    Fermín López (7/10):

    Una presencia positiva durante toda la noche, realizó una enorme cantidad de trabajo y siempre estaba buscando un pase incisivo. Fue retirado con unos minutos restantes. 

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Su habitual estilo complicado, directo y habilidoso durante toda la noche. Marcó su gol muy bien, tuvo oportunidades de anotar más. Parecía haber recibido un golpe hacia el final del partido. 

    Ferran Torres (8/10):

    Anotó uno, podría/debería haber anotado varios más. Se considerará desafortunado por no haber conseguido un hat-trick. Fue sustituido a la hora de juego. 

    Raphinha (7/10):

    Disfrutó de mucha posesión y fue una chispa muy brillante por la izquierda, pero parecía sufrir una lesión y fue visto señalando su muslo en el medio tiempo. Fue reemplazado por Rashford en el descanso. 

    Suplentes y Entrenador

    Marcus Rashford (8/10):

    Se le dio su oportunidad con 30 minutos restantes y desperdició una maravillosa ocasión, lanzando su tiro desde el borde del área al costado del poste. Se redimió al disparar al techo de la red desde corta distancia.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Mucho movimiento y usó su presencia física de manera efectiva. 

    Marc Bernal (6/10):

    Estará satisfecho con los minutos mientras continúa su regreso a la plena forma después de una impresionante actuación a mitad de semana contra Copenhague. 

    Marc Casado (N/A):

    Entró con solo cinco minutos restantes del partido. 

    Ronald Araujo (N/A):

    Introducido con solo unos minutos restantes. 

    Hansi Flick (7/10):

    Su única desilusión será la cantidad de oportunidades que desperdició su equipo. Y que su infame línea alta todavía parece que será un problema contra equipos más fuertes.

