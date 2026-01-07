+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Barcelona vs Athletic Club Player Ratings

Calificaciones de los jugadores del Barcelona vs Athletic Club: Raphinha brilla y los Blaugranas avanzan sin problemas a la final de la Supercopa

Barcelona arrasó 5-0 al Athletic y aseguró su lugar en la final de la Supercopa, pese a que Lamine Yamal empezó desde el banquillo.

Pasaron 15 minutos antes de que Barcelona intentara su primer disparo a puerta, cuando Pedri remató bajo directo a las manos de Unai Simón. Cinco minutos más tarde, los Blaugrana tuvieron otra gran ocasión, pero Fermin López lanzó un tiro débil que el portero español controló sin problemas.

Sin embargo, el marcador se abrió al minuto 22, cuando Ferran Torres aprovechó un rebote tras un disparo desviado de Fermin y superó a Simón. Poco después, Fermin no falló y amplió la ventaja para el Barcelona, mientras que Roony Bardghji sumó un tercer gol a 10 minutos del final del primer tiempo. Raphinha cerró la primera mitad con un cuarto tanto, pasando nuevamente al portero rival y asegurando un descanso con una ventaja abultada.

Tras el reinicio, Raphinha añadió su segundo gol y el quinto del Barcelona, sellando con claridad el pase de los catalanes a la final del domingo.

GOAL evalúa el desempeño de los jugadores del Barcelona en el King Abdullah Sport City Stadium…

  • Barcelona v Athletic Club: Spanish Super CupGetty Images Sport

    Portero y defensas

    Joan Garcia (7/10):

    Negó al Athletic al principio con una parada rutinaria. Fue rescatado por el palo al final del primer tiempo después de ser vencido por Sancet. Manejó fácilmente un disparo de Jauregizar desde lejos mientras el Athletic buscaba un consuelo.

    Jules Kounde (7/10):

    Se vinculó bien con Bardghji por el flanco derecho.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Fue superado por Inaki Williams al principio, con el delantero del Athletic incorrectamente señalado fuera de juego. Sin embargo, se asentó bien después.

    Eric Garcia (6/10):

    Casi regaló una oportunidad al Athletic tras un pase débil hacia Joan Garcia en la segunda mitad.

    Alejandro Balde (7/10):

    Casi no cometió errores antes de salir en el minuto 65. 

  • Barcelona v Athletic Club: Spanish Super CupGetty Images Sport

    Mediocampistas

    Pedri (7/10):

    Puso a prueba a Simon en el minuto 15 con un disparo directo a su compatriota. Dictó el ritmo con facilidad antes de salir.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Mantuvo el juego fluido para el equipo de Flick en el centro del campo hasta su retirada en la segunda mitad.

  • Barcelona v Athletic Club: Spanish Super CupGetty Images Sport

    Delanteros

    Roony Bardghji (9/10):

    Suplió a Yamal por la derecha. Encontró bien a Pedri en el minuto 15 para el primer disparo a puerta del Barcelona y anotó el tercer gol del Barça en una primera mitad arrolladora. Retirado con dos asistencias además de su gol.

    Fermin Lopez (9/10):

    Debió haber abierto el marcador en el minuto 20, pero su esfuerzo fue fácilmente resuelto por Simon. No falló a la media hora de juego para duplicar la ventaja del Barcelona.

    Raphinha (9/10):

    Consiguió el suntuoso cuarto gol del Barcelona mientras destrozaban al Athletic en los primeros 45 minutos. Añadió su segundo tanto y el quinto del Barça al comienzo del segundo tiempo en una actuación soberbia.

    Ferran Torres (7/10):

    Encontró la forma de abrir el marcador a la mitad de la primera parte al empujar un esfuerzo más allá de Simon.

  • FBL-KSA-ESP-SUPERCUP-BARCELONA-ATHLETIC BILBAOAFP

    Suplentes y entrenador

    Gerard Martin (5/10):

    Reemplazó a Balde a mitad de la segunda mitad. Jugó a Gómez con 15 minutos para jugar, aunque el delantero del Athletic de alguna manera no logró acertar al objetivo.

    Marc Bernal (6/10):

    Entró por De Jong en el minuto 64. Hizo poco notable durante su participación.

    Marcus Rashford (6/10):

    Tuvo un disparo desviado a córner poco después de reemplazar a Raphinha.

    Lamine Yamal (7/10):

    Introducido con una gran recepción con 20 minutos para el final. Hizo su mejor esfuerzo para deslumbrar a los aficionados.

    Dani Olmo (6/10):

    Una actuación rutinaria del español.

    Hansi Flick (9/10):

    Dejó a Yamal en el banquillo, pero no hizo ninguna diferencia ya que el Barça se deslizó a la final de la Supercopa de España.

