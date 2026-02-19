Calificaciones del Manchester United femenino contra el Atlético de Madrid: ¡Jess Park está en racha! La estrella de las Lionesses vuelve a brillar mientras las Red Devils sellan su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich

Sin embargo, fue el Atlético el que comenzó mejor el partido en Inglaterra, con Synne Jensen causando verdaderos problemas al United. Obligó a Phallon Tullis-Joyce a realizar una gran parada al principio del partido y el córner resultante debería haber acabado con un remate de cabeza de Lauren para reducir la diferencia, pero su disparo se fue por encima del larguero. Sin embargo, las locales respondieron bien y, tras buenas oportunidades de Lea Schuller, Lisa Naalsund y Melvine Malard, finalmente se rompió el empate.

Naalsund fue la creadora, lanzándose por la izquierda y recortando el balón hacia atrás desde Zigiotti, que remató brillantemente para sorprender a la portera visitante, Lola Gallardo. A partir de ahí, el United tomó el control del partido y, tras una inteligente jugada de Hinata Miyazawa que fue bien atajada, Park deleitó a la afición local con un maravilloso disparo desde lejos que se coló por la escuadra, enviando a su equipo al descanso con una ventaja de 2-0.

Fue una sorpresa que el United no ampliara el marcador. Park estrelló un balón en el poste, la suplente Ellen Wangerheim obligó a Gallardo a realizar una buena parada y la debutante adolescente Jessica Anderson estuvo especialmente activa cuando entró en los últimos compases, obligando a la internacional española a realizar otra buena parada. Pero el trabajo ya estaba hecho, y las Red Devils se clasificaron para los cuartos de final de la UWCL por primera vez en su historia, donde se enfrentarán al Bayern de Múnich, campeón de Alemania.

GOAL puntúa a las jugadoras del Man Utd en el Leigh Sports Village...