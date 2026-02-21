Goal.com
Real Madrid Osasuna GFXGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra Osasuna: ¡Raúl Asencio, un desastre defensivo! El error del español en los últimos minutos le cuesta caro al equipo blanco, ya que el gol de Vinicius Junior no sirve de nada

Tras una semana complicada, Vinicius Jr. hizo lo que mejor sabe hacer y marcó el gol que dio esperanzas al Real Madrid frente a un Osasuna muy motivado. Sin embargo, el trabajo del brasileño se vio frustrado por una defensa deficiente, ya que dos goles fáciles dieron la victoria por 2-1 al equipo local. El equipo de Pamplona marcó antes del descanso y en el minuto 92, infligiendo una derrota al equipo de Álvaro Arbeloa que podría ser crucial en la lucha por el título. El Barcelona, que juega el domingo, puede ahora colocarse líder con una victoria.

Osasuna tuvo la primera ocasión clara de un partido por lo demás bastante plano. Thibaut Courtois despejó un remate de cabeza a bocajarro tras una jugada a balón parado bien ejecutada. Poco después, volvieron a estar cerca, cuando Ante Budimir remató de cabeza al poste con Courtois ya batido. Dadas esas oportunidades, el equipo local mereció el primer gol. Budimir aprovechó un momento de incertidumbre defensiva, superó a Courtois en un balón suelto y fue derribado cuando regateaba al portero. El VAR determinó que hubo contacto suficiente para pitar penalti, y Budimir transformó la pena máxima.

El Madrid comenzó la segunda parte con la misma lentitud, pero encontró otra marcha a la hora de juego. Vinicius se involucró más y un momento mágico de Federico Valverde cambió las cosas. El uruguayo irrumpió en el último tercio y cedió el balón a Vini, que no falló desde dentro del área.

Parecía que el gol sería el comienzo de una remontada típica del Madrid. Sin embargo, Osasuna se llevó la última palabra. Raúl García, el veterano delantero nacido en Barcelona, marcó el gol de la victoria, recortando a Raúl Asencio, esquivando a Trent Alexander-Arnold y batiendo a un Courtois indefenso.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en El Sadar...

  • David Alaba Real MadridGetty

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (4/10):

    Realizó un par de buenas paradas, pero cometió un penalti bastante tonto y fue superado desde el punto de penalti.

    Dani Carvajal (4/10):

    Muy por debajo de su mejor nivel. Constantemente vulnerable a los balones por encima y con muchos problemas ante el exjugador del Madrid Víctor Muñoz.

    Raúl Asencio (3/10):

    Caótico en defensa. No supo hacer frente a Budimir y calculó mal el balón largo que dio lugar al primer gol. También se vio superado en el segundo, cuando García le dejó sentado.

    David Alaba (6/10):

    Un trabajo decente como central. Se mostró cómodo con el balón y fue el más eficaz de la pareja defensiva.

    Álvaro Carreras (6/10):

    Algunas de sus decisiones con el balón fueron malas, pero estuvo ordenado en defensa.

  • Federico Valverde Real Madrid 2025Getty

    Centro del campo

    Arda Guler (5/10):

    Tiene tendencia a desaparecer en algunos partidos, y este fue uno de ellos. Se vio superado físicamente en defensa y le faltó precisión en el último pase.

    Federico Valverde (8/10):

    Sin duda, el mejor centrocampista del Madrid en la noche. Corrió hacia adelante una y otra vez, antes de preparar el gol de Vinicius con una preciosa asistencia.

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Se metió de lleno en el partido y frustró varios contraataques. Muy útil en partidos como este.

    Eduardo Camavinga (6/10)

    Manejó bien el balón y sin duda cubrió a Vinicius, pero no llevó el balón lo suficiente hacia adelante.

  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRIDAFP

    Ataque

    Kylian Mbappé (4/10):

    Una noche ineficaz para Mbappé. Realmente debería haber sido más decisivo cuando tenía el balón.

    Vinicius Jr (8/10):

    Atormentó a su marcador durante toda la noche y no falló a la hora de encontrar el ángulo para empatar. Ya lleva cinco goles en los últimos cuatro partidos.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Sustitutos y entrenador

    Trent Alexander-Arnold (4/10):

    Una mala actuación en su papel de lateral derecho. Movió bien el balón, pero recibió una tarjeta amarilla innecesaria y podría haberlo hecho mejor en el segundo gol del Osasuna.

    Brahim Díaz (5/10):

    Ineficaz en su breve aparición.

    Gonzalo García (N/A):

    No tuvo tiempo para destacar.

    Dani Ceballos (3/10):

    Perdió el balón en la jugada que dio lugar al gol de la victoria.

    Álvaro Arbeloa (4/10):

    Un mal día para el relativamente nuevo entrenador. El Madrid fue superado en estrategia y juego por el Osasuna, mientras que los errores individuales resultaron costosos. Habrá dificultades iniciales, y esta fue una de ellas.

