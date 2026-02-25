Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra el Benfica: ¡Vinicius Jr. está que se sale! El brillante brasileño tiene la última palabra cuando el equipo de Álvaro Arbeloa deja fuera de la Champions League al gigante portugués

El Benfica fue el equipo más eficaz en los primeros compases y se mostró muy peligroso en los contraataques. Rafa Silva les dio una merecida ventaja de 1-0 a los 15 minutos, cuando remató a bocajarro tras una buena parada de Thibaut Courtois.

Pero el Madrid respondió casi de inmediato, con un disparo de Aurelien Tchouameni al segundo palo tras un buen pase atrás de Federico Valverde. Los blancos creyeron tener el segundo cuando Arda Guler empujó el balón al fondo de la red, pero el VAR determinó que había habido fuera de juego en la jugada previa. Sin embargo, los visitantes se mantuvieron en el partido y obligaron a Courtois a intervenir en dos ocasiones antes del descanso.

Y el equipo local tomó el control en la segunda parte. Las oportunidades del Benfica fueron escasas, mientras que el Madrid creó peligro en transición. Consiguieron un segundo gol merecido, con Vinicius Jr. corriendo hacia la portería antes de rematar con sangre fría y bailar junto al banderín de córner. Al final, la imagen más representativa de la noche fue la de Vinicius bailando ante un público que aplaudía.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Santiago Bernabéu...