Aunque la eliminatoria ya estaba decidida tras el partido de ida, el Newcastle no tardó en reafirmar su dominio al marcar dos goles en los primeros seis minutos. Primero, Sandro Tonali remató a bocajarro tras un cabezazo de William Osula que fue detenido por el portero y, 80 segundos después, Joelinton apareció como un fantasma en el segundo palo para rematar de volea un centro de Harvey Barnes.

Jacob Murphy pudo haber marcado el tercero tras un pase en profundidad de Nick Woltemade, mientras que en el otro extremo del campo, Aaron Ramsdale tuvo que intervenir para despejar un disparo lejano de Camilo Durán. Sin embargo, el delantero del Qarabag no falló al comienzo de la segunda parte, cuando Durán superó a Dan Burn y batió a Ramsdale con un disparo raso para recortar distancias para los visitantes de Azerbaiyán.

Un cabezazo de Sven Botman restableció la ventaja de dos goles del Newcastle momentos después, pero Burn cometió un penalti por tocar el balón con la mano. Ramsdale logró detener el lanzamiento de Marko Jankovic, pero no pudo recuperarse a tiempo para evitar el rebote desviado de Elvin Jafarguliyev.

El portero internacional inglés hizo una buena parada para evitar el empate de Abdellah Zoubir poco después, y aunque Harvey Barnes estuvo a punto de marcar en un par de ocasiones, no hubo más goles en la última media hora.

GOAL puntúa a los jugadores del Newcastle en St. James' Park...