+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Cunha Sesko United Leeds gfxGetty
Richard Martin

Calificaciones de los jugadores del Manchester United contra Leeds Utd: Benjamin Sesko sufre otro mal partido mientras Matheus Cunha y Joshua Zirkzee se combinan para rescatar un punto para los Red Devils

Matheus Cunha salvó un empate 1-1 para el Manchester United contra sus rivales Leeds United el domingo, pero Benjamin Sekso sufrió una de sus peores actuaciones con los Red Devils, mostrando falta de sintonía con sus compañeros antes de fallar un gol cantado a corta distancia.

El United estaba sin ocho jugadores, incluyendo a cuatro de sus seis principales proveedores de goles, para su viaje a West Yorkshire, y se notó ya que Amorim se vio obligado a alinear a seis defensores y dos centrocampistas de contención. La primera mitad fue, quizás no sorprendentemente, una guerra de desgaste ya que ambos equipos se anularon mutuamente. Olvidando el esfuerzo en fuera de juego de Cunha, los únicos intentos destacados fueron un disparo de Dominic Calvert-Lewin que golpeó el poste y un cabezazo a corta distancia de Leny Yoro que fue desviado por encima del travesaño por Lucas Perri.

Leeds tuvo un comienzo más brillante en la segunda mitad, con Senne Lammens obligado a desviar un tiro de Gabriel Gudmundsson alrededor del poste, sin embargo, su gol de ruptura llegó aún por un par de errores del United. Diogo Dalot perdió el balón ante Pascal Struijk antes de que Brenden Aaronson venciera a Ayden Heaven por velocidad para colocar el balón en la esquina inferior. Los aficionados del Leeds, que han estado esperando desde septiembre de 2002 para vencer a sus rivales en Elland Road, enloquecieron. 

Su alegría fue de corta duración, sin embargo, ya que los visitantes igualaron tres minutos después. Joshua Zirkzee, que acababa de entrar al campo, recogió el balón de Sesko y dejó en libertad a Cunha, que deslizó el balón más allá del portero Perri que salía corriendo.

Sekso luego desperdició una oportunidad clara mientras que Cunha golpeó el poste, pero Leeds igualmente pudo haber ganado cuando el sustituto Joel Piroe envió un disparo a centímetros sobre el travesaño.

GOAL califica a los jugadores del Manchester United desde Elland Road...

  • Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Senne Lammens (6/10):

    Manejó bastante bien la presión a la que fue sometido. Su parada a Gudmundsson fue sencilla, pero hizo un muy buen trabajo al detener la chilena de Okafor para mantener el juego en 1-1. Sin quejas sobre el gol de Aaronson.

    Leny Yoro (6/10):

    Parecía ansioso a veces y en ocasiones pateó el balón apresuradamente fuera, pero en general manejó bien la situación.

    Ayden Heaven (6/10):

    Apenas cometió errores en una impresionante actuación en la primera mitad, pero fue responsable del gol, al estar del lado equivocado de Aaronson y luego perder la carrera con él. Sin embargo, no dejó que eso le afectara y terminó el partido cómodamente.

    Lisandro Martínez (7/10):

    Ganó todos los desafíos y comandó la defensa de manera experta, aprovechando sus años de experiencia en grandes partidos.

    • Anuncios
  • Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centrocampo

    Diogo Dalot (5/10):

    Tuvo una primera mitad decente pero su pérdida de balón llevó a Leeds a abrir el marcador.

    Manuel Ugarte (6/10):

    Tuvo un par de problemas con sus pases, pero se esforzó e hizo algunas entradas fuertes para mantener a Leeds a raya.

    Casemiro (6/10):

    Produjo algunos pases imprecisos pero mostró su experiencia para ayudar a United a conseguir un punto que, considerando todo, no fue el peor resultado.

    Luke Shaw (6/10):

    Hizo un bloqueo muy valiente en la primera mitad para evitar un gol del Leeds. Su mal centro llevó a un contraataque del Leeds, pero solucionó su error presionando a Justin fuera del campo.

  • Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Patrick Dorgu (5/10):

    Mayormente poco inspirador incluso cuando fue desplegado en la posición de ataque por la banda en la que lo había hecho tan bien contra Newcastle.

    Matheus Cunha (7/10):

    Metió de nuevo a United en el partido con un final inteligente y estuvo muy cerca de ganar el partido.

    Benjamin Sesko (4/10):

    Parecía enfurecer a sus compañeros de equipo con su falta de movimiento y parecía que su confianza estaba por los suelos. Solo fue efectivo en el medio del campo, como cuando asistió a Zirkzee para que el holandés preparara el gol de Cunha. Le faltó confianza en el tercio final y su fallo a corta distancia fue imperdonable para un fichaje de £74 millones. Una falta de concentración detuvo un prometedor movimiento en tiempo de descuento, resumiendo su día.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y Entrenador

    Joshua Zirkzee (7/10):

    Demostró su valor como suplente de impacto en lugar de titular. Jugó un pase que rompió la defensa para que Cunha empatara y estaba alimentando los ataques tardíos del United con sus balones invitantes.

    Ruben Amorim (6/10):

    A simple vista, son dos puntos perdidos contra un equipo que lucha contra el descenso. Pero dado cuántos jugadores tenía fuera y la atmósfera, el plan de juego de Amorim fue comprensible y casi funcionó, ya que una derrota habría sido un desastre.

Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0