Calificaciones de los jugadores del Manchester United contra el Everton: ¡Por eso Benjamin Sesko tiene que ser titular! El delantero vuelve a demostrar que es un suplente de lujo mientras los Red Devils avanzan hacia los cuatro primeros puestos

La primera parte fue olvidable en todos los sentidos y la segunda tampoco fue mucho más entretenida, pero el United logró romper el empate gracias al esfuerzo conjunto de sus tres fichajes. Matheus Cunha lanzó un pase en diagonal a Bryan Mbeumo, que se adelantó y asistió a Sesko, quien se había esforzado al máximo para llegar al área rival y remató con contundencia.

El United se atrincheró y Harry Maguire, Luke Shaw y, sobre todo, Senne Lammens hicieron lo suyo para conseguir una victoria aplastante en el sentido más auténtico de la palabra. Esto le dio a Michael Carrick su quinta victoria en cinco partidos y afianzó al United en el cuarto puesto, abriendo una ventaja de tres puntos sobre el Chelsea y el Liverpool.

GOAL puntúa a los jugadores del Man United desde el Hill Dickinson Stadium...