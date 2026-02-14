Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Manchester City Salford City ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Salford: ¡Por eso Phil Foden ya no es titular! Las dificultades del internacional inglés continúan en la trabajada victoria de la FA Cup contra un rival de la League Two

Menos mal que el Manchester City volvió a gastar mucho dinero durante el mercado de fichajes de enero, ya que Marc Guehi y Antoine Semenyo tuvieron que salir del banquillo para ayudar a los hombres de Pep Guardiola a superar al Salford City en un partido sorprendentemente reñido de la cuarta ronda de la FA Cup disputado en el Etihad el sábado por la tarde. A pesar de adelantarse pronto en el marcador gracias a un gol en propia puerta de Alfie Dorrington, el City tuvo muchas dificultades para superar a su rival de la League Two, al tiempo que concedió a los visitantes un par de ocasiones claras de gol.

De hecho, el central John Stones, plagado de lesiones, estuvo lejos de imponerse en su regreso a la alineación titular, pero al menos la falta de minutos del capitán suplente sirvió de excusa para su dudosa actuación.

Phil Foden no tuvo esa excusa para volver a parecer una sombra del jugador que en su día fue considerado uno de los mejores de la Premier League, ya que se esforzó contra un equipo de cuarta división.

Al final, sin embargo, la entrada de Semenyo y Guehi resultó decisiva, ya que este último estuvo atento para rematar un centro desviado de Rayan Cherki y marcar su primer gol desde su llegada en el mercado de invierno procedente del Crystal Palace, sellando así la victoria por 2-0 sobre un equipo al que el City goleó por 8-0 hace casi exactamente un año.

GOAL puntúa a todos los jugadores del City que participaron en el Etihad, ya que el subcampeón de la FA Cup de la temporada pasada pasó a la quinta ronda con una actuación muy pobre que no ayudó a disipar las dudas sobre la profundidad de la plantilla de Guardiola...

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Portero y defensa

    James Trafford (5/10):

    Realizó una buena parada ante Ben Woodburn justo antes del descanso y se mantuvo firme ante un disparo a bocajarro de Kelly N'Mai a la hora de juego, pero no inspiró confianza en el juego aéreo, ya que Trafford falló completamente al intentar despejar un córner con los puños.

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    Volvió a su posición preferida en el centro de la defensa debido a la temprana retirada de Max Alleyne y estuvo sólido, aunque sin destacar.

    John Stones (4/10):

    Volvió a la alineación titular tras sus últimos problemas de lesión y se mostró más que un poco oxidado en defensa antes de ser sustituido en el minuto 65.

    Max Alleyne (N/A):

    Mala suerte al verse obligado a abandonar el campo a los 20 minutos de partido tras lesionarse en un choque con Josh Austerfield.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Uno de los mejores jugadores del City, aunque eso no es decir mucho. Además de provocar el gol en propia puerta con una buena internada por la banda izquierda y un peligroso centro al área, el exjugador del Wolverhampton también estuvo bien en la posesión y bastante bien en defensa.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SALFORDAFP

    Centro del campo

    Rico Lewis (5/10):

    Comenzó en el mediocampo, pero tuvo que pasar a lateral derecho tras la retirada de Alleyne, lo que limitó su capacidad para influir en el partido.

    Nico González (5/10):

    Como era de esperar, recibió muchos balones, pero hizo muy poco con ellos. Por si aún no lo sabíamos, no es Rodri.

    Tijjani Reijnders (4/10):

    Retrocedió a una posición más retrasada en el centro del campo debido a la reorganización inicial, pero estuvo igual de decepcionante en ambas posiciones.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SALFORDAFP

    Ataque

    Phil Foden (2/10):

    Se le dio otra oportunidad para demostrar que es digno de formar parte del equipo más fuerte de Guardiola, pero fracasó estrepitosamente. Realizó tres disparos, pero ninguno fue a puerta, y además le costó mucho ejercer influencia real sobre el partido. Es fácil entender por qué ya no es la primera opción.

    Rayan Cherki (6/10):

    Fue un centro-chut del francés lo que permitió a Guehi marcar un gol fácil, pero no hizo lo suficiente para aumentar sus posibilidades de ser titular en la Premier League de forma más regular. De hecho, solo cobró vida en los últimos 10 minutos, cuando el Salford ya estaba agotado.

    Omar Marmoush (4/10):

    La falta de VAR le privó de un golazo, ya que su potente remate en la primera parte fue incorrectamente anulado por fuera de juego, aunque también creó una gran ocasión para Nico O'Reilly, pero aún así se sintió como una oportunidad perdida para el egipcio.

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Sustitutos y entrenador

    Ryan McAidoo (5/10):

    El adolescente sustituyó al lesionado Alleyne y obligó a Matt Young a realizar una buena parada poco después del descanso, además de crear tres ocasiones.

    Marc Guehi (7/10):

    Sustituyó a Stones en la zaga y ayudó a reforzar la defensa antes de sentenciar la victoria con un remate a puerta vacía.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Sustituyó a Ait-Nouri y falló una gran ocasión para doblar la ventaja del City al fallar en su remate de tacón.

    Antoine Semenyo (7/10):

    Formó parte de una triple sustitución junto con Guehi y O'Reilly, y de inmediato aportó una nueva dimensión al ataque del City. Tuvo la mala suerte de ver cómo su disparo en los últimos minutos se estrellaba en el poste.

    Rodri (N/A):

    Solo entró en sustitución de González en los últimos minutos.

    Pep Guardiola (6/10):

    Habrá quedado muy decepcionado con el rendimiento de sus reservas, así como con el hecho de haber tenido que recurrir a Guehi y Semenyo para ayudar a cerrar el partido. También estará preocupado por la lesión de Alleyne, dados los problemas defensivos del City.

League Two
Salford City crest
Salford City
SAL
Newport crest
Newport
NEW
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Newcastle crest
Newcastle
NEW
0