Richard Martin

Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Fulham: ¡Ahora te toca, Arsenal! Erling Haaland y Antoine Semenyo lideran una impresionante exhibición ofensiva, mientras que Nico O'Reilly y Phil Foden causan sensación.

Erling Haaland marcó su primer gol en juego abierto en casi dos meses, mientras el Manchester City lanzaba otra advertencia al Arsenal en la carrera por el título de la Premier League con una victoria por 3-0 sobre el Fulham. El equipo de Pep Guardiola se aseguró de aprovechar el impulso de su impresionante remontada del domingo en Liverpool y se mostró implacable, marcando tres goles antes del descanso.

Antoine Semenyo adelantó al City en el minuto 24 al aprovechar un balón suelto desde corta distancia, anotando su quinto gol con el club desde su fichaje por 64 millones de libras procedente del Bournemouth. El City duplicó su ventaja a la media hora de juego con un gol sublime de Nico O'Reilly, que intercambió pases con Semenyo para atravesar la defensa visitante antes de batir con confianza a Bernd Leno.

El City reclamó un penalti por un tirón a Marc Guehi, pero el VAR lo rechazó. Sin embargo, pronto marcó su tercer gol, con un disparo de Haaland al segundo palo desde fuera del área tras un pase de Phil Foden. Era el primer gol de Haaland en juego desde el 20 de diciembre contra el West Ham, mientras que Foden sumaba su primera participación en un gol en sus últimos 14 partidos.

La ventaja de tres goles permitió a Guardiola dar descanso a Haaland en el descanso y el entrenador retiró también a Foden, Rodri y Bernardo Silva. Es comprensible que bajasen la intensidad, pero sin dar al Fulham ninguna oportunidad de remontar el partido, como hicieron en el emocionante 5-4 de Craven Cottage en diciembre.

El resultado reduce la ventaja del Arsenal en lo alto de la tabla a tres puntos, lo que supone una presión adicional para los Gunners un día antes de su visita al Brentford.

GOAL puntúa a los jugadores del Manchester City en el Etihad Stadium...

    Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Tuvo una noche más tranquila que en Anfield, pero aún así hizo bien en lanzarse al suelo para detener un disparo de Harry Wilson y evitar otro gol al comienzo de la segunda parte.

    Matheus Nunes (7/10):

    Provocó el peligro del primer gol con otro centro peligroso y ahora se siente tan cómodo en el lateral derecho que es fácil olvidar que solo empezó a jugar allí a mitad de la temporada pasada.

    Ruben Dias (7/10):

    Mostró su mejor nivel, seguro y dominante, en su primer partido como titular desde que regresó de una lesión, el primero de lo que parece ser una prometedora asociación con Guehi.

    Marc Guehi (8/10):

    Sigue creciendo tras dar el gran salto. Defendió de forma agresiva, cortando cualquier atisbo de peligro, pero sin que pareciera que le costara ningún esfuerzo.

    Rayan Ait-Nouri (7/10):

    Realizó una buena entrada sobre Wilson, lo que añadió un brillo extra a otra actuación impecable desde el punto de vista ofensivo y defensivo.

    Centro del campo

    Rodri (7/10):

    Una actuación elegante sin tener que salir realmente de la segunda marcha.

    Nico O'Reilly (8/10):

    Su magnífica combinación con Semenyo y su remate con sangre fría demostraron lo seguro que se siente ahora mismo y lo eficaz que es en el centro del campo, la posición en la que se formó.

    Bernardo Silva (8/10):

    Retomó donde lo dejó con su inmensa actuación en Anfield, controlando el juego del City. Su completa actuación le valió un merecido descanso, ya que fue sustituido en el minuto 60.

    Ataque

    Phil Foden (8/10):

    El tipo de rendimiento que Foden solía ofrecer siempre, pero que había desaparecido desde principios de año. Se mostró peligroso desde el principio en una posición avanzada detrás de Semenyo y Haaland, y podría haber marcado antes de asistir a Haaland en su gol. Pierde un punto por su peligrosa entrada a Calvin Bassey, por la que tuvo suerte de solo recibir una tarjeta amarilla.

    Erling Haaland (7/10):

    Contribuyó al gol de Semenyo al disputar un centro de Nunes y luego marcó como si no hubiera pasado por ninguna sequía goleadora (en juego abierto). Una vez cumplido su trabajo, pudo ver la segunda parte desde la comodidad del banquillo.

    Antoine Semenyo (9/10):

    Otro gol y una asistencia maravillosa, lo que hace que el fichaje del City en enero parezca aún más acertado.

    Sustitutos y entrenador

    Omar Marmoush (5/10):

    Una oportunidad desperdiciada para aumentar su cuenta goleadora, además de cometer un par de errores que le perjudicaron.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Perdió el balón en varias ocasiones, lo que hizo que el City perdiera parte del control que Silva le estaba dando.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Se mantuvo ocupado mientras el City bajaba el ritmo, pero rara vez se le vio incómodo.

    Rayan Cherki (6/10):

    No jugó con su habitual intensidad, ya que el partido estaba decidido.

    Nico González (6/10):

    Sustituyó a Rodri a 19 minutos del final.

    Pep Guardiola (8/10):

    Una noche ideal para el entrenador, que vio cómo su equipo sentenció el partido en 45 minutos y luego pudo dar descanso a sus grandes figuras.

