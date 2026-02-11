Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el Sunderland: Virgil van Dijk lidera desde la delantera para devolver a los Reds a la senda de la victoria, mientras que Ibrahima Konate y Florian Wirtz destacan por su excelente actuación.

El Liverpool dominó la primera parte en Wearside, y en otra noche Florian Wirtz podría haber marcado más de un gol antes del descanso. El centrocampista alemán vio cómo Robin Roefs, el portero del Sunderland, le negaba dos goles, y también estrelló un balón en el poste tras regatear dentro del área.

Los Reds siguieron siendo los que más posibilidades tenían de romper el empate tras el descanso, y Van Dijk finalmente lo consiguió poco después de la hora de juego, cuando remató de cabeza un córner de Mohamed Salah y el balón entró en la portería tras rebotar en Habib Diarra.

Hugo Ekitike desperdició una buena oportunidad de doblar la ventaja del Liverpool al rematar de cabeza fuera cuando estaba bien colocado, y a pesar de que el Sunderland sacó a jugadores ofensivos, no pudo crear ninguna ocasión destacable para intentar forzar el empate, y Salah fue el que más cerca estuvo de marcar en el tiempo de descuento, cuando falló el objetivo con un disparo picado.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en el Stadium of Light...