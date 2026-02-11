Goal.com
Virgil van Dijk Liverpool HICGetty Images
Tom Maston

Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el Sunderland: Virgil van Dijk lidera desde la delantera para devolver a los Reds a la senda de la victoria, mientras que Ibrahima Konate y Florian Wirtz destacan por su excelente actuación.

El Liverpool acortó distancias con los equipos que le preceden en la lucha por los cinco primeros puestos de la Premier League gracias al gol de cabeza de Virgil van Dijk, que le dio la victoria por 1-0 sobre el Sunderland el miércoles. El equipo de Arne Slot se convirtió en el primer equipo visitante en ganar en el Stadium of Light esta temporada, aprovechando que tanto el Chelsea como el Manchester United habían perdido puntos 24 horas antes.

El Liverpool dominó la primera parte en Wearside, y en otra noche Florian Wirtz podría haber marcado más de un gol antes del descanso. El centrocampista alemán vio cómo Robin Roefs, el portero del Sunderland, le negaba dos goles, y también estrelló un balón en el poste tras regatear dentro del área.

Los Reds siguieron siendo los que más posibilidades tenían de romper el empate tras el descanso, y Van Dijk finalmente lo consiguió poco después de la hora de juego, cuando remató de cabeza un córner de Mohamed Salah y el balón entró en la portería tras rebotar en Habib Diarra.

Hugo Ekitike desperdició una buena oportunidad de doblar la ventaja del Liverpool al rematar de cabeza fuera cuando estaba bien colocado, y a pesar de que el Sunderland sacó a jugadores ofensivos, no pudo crear ninguna ocasión destacable para intentar forzar el empate, y Salah fue el que más cerca estuvo de marcar en el tiempo de descuento, cuando falló el objetivo con un disparo picado.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en el Stadium of Light...

  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Alisson Becker (6/10):

    Demostró un buen manejo en las contadas ocasiones en las que se le puso a prueba.

    Wataru Endo (5/10):

    No siempre se mostró cómodo en una posición poco habitual para él, la de lateral derecho, y le costó aportar mucho en ataque. Siguió luchando hasta que se vio obligado a abandonar el terreno de juego por lesión en la segunda parte.

    Ibrahima Konate (9/10):

    Igualó a Brobbey en cuanto a físico, ya que ambos se enfrentaron durante todo el partido. Realizó un bloqueo magnífico en la primera parte y una entrada que salvó un gol en la segunda, en lo que fue su mejor actuación de la temporada.

    Virgil van Dijk (8/10):

    Dominó el centro de la zaga del Liverpool antes de romper el empate con un cabezazo a la salida de un córner.

    Andrew Robertson (6/10):

    Tuvo mucho balón, especialmente en la primera parte, pero no pudo crear mucho a pesar de su esfuerzo.

  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Ryan Gravenberch (6/10):

    El Sunderland parecía contento con que tuviera el balón, dada la falta de astucia que demostró en su posesión. Sólido, aunque poco espectacular, en el centro del campo.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Sigue siendo una sombra de sí mismo. Falló un par de pases sencillos y tampoco brilló en defensa.

    Florian Wirtz (8/10):

    Sigue siendo el centro de todo lo bueno que hace el Liverpool. Tuvo mucha mala suerte al no marcar en la primera parte, mientras que algunos de sus regates y trucos fueron impresionantes.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LIVERPOOLAFP

    Ataque

    Mohamed Salah (4/10):

    Lejos de su mejor nivel, ya que la mayoría de sus centros y disparos fueron bloqueados en origen. Lo único que le salió bien fueron las jugadas a balón parado, una de las cuales dio lugar al gol de Van Dijk.

    Hugo Ekitike (5/10):

    En ocasiones estiró la defensa del Sunderland, aunque a veces le faltó precisión en el último pase. Falló una ocasión de oro de cabeza por segundo partido consecutivo.

    Cody Gakpo (4/10):

    Demasiado predecible al recortar hacia dentro desde la izquierda, además de entrometerse en el juego de sus compañeros en más de una ocasión.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LIVERPOOLAFP

    Sustitutos y entrenador

    Joe Gómez (6/10):

    Regresó de una lesión justo a tiempo para sustituir al lesionado Endo y se defendió bien ante los ataques del Sunderland.

    Curtis Jones (5/10):

    Sustituyó a Gakpo y se vio obligado a jugar por la banda izquierda, lo que le hizo entrar y salir del campo durante su breve aparición, aunque tuvo un par de momentos de gran habilidad.

    Federico Chiesa (N/A):

    Sustituyó a Ekitike en los últimos minutos.

    Arne Slot (6/10):

    No hizo mucho desde el punto de vista táctico para influir en el resultado, pero al menos consiguió animar a sus jugadores tras la decepción del fin de semana y ganar en un campo difícil.

    Traducido automáticamente por GOAL-e

