Liverpool Brighton ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el Brighton: ¡Anfield se levanta para Mohamed Salah! El rey egipcio recibe una ovación tras brillar en la victoria de la FA Cup

El Liverpool no ha vuelto a su mejor nivel, ni tampoco Mohamed Salah. Sin embargo, ambos mostraron suficientes señales positivas en la victoria por 3-0 sobre el Brighton en la cuarta ronda de la FA Cup el sábado por la noche, lo que sugiere que esta temporada tan difícil podría terminar con una nota positiva para los Reds. Los hombres de Arne Slot estuvieron bastante apagados en la primera parte, quizá agotados por el esfuerzo que les supuso acabar con la racha invicta del Sunderland en casa en la Premier League a mitad de semana, pero aún así llegaron al descanso con ventaja gracias al remate a bocajarro de Curtis Jones tras un centro de Milos Kerkez.

Sin embargo, el Liverpool fue mucho más convincente tras el descanso, y Salah fue fundamental en la mejora del equipo, ya que «el rey egipcio» asistió a Dominik Szoboszlai para que marcara su décimo gol de la temporada con un toque sublime, antes de completar el marcador al convertir un penalti que él mismo había provocado con una de sus típicas regates.

No fue en absoluto una actuación memorable de los Reds. El Brighton tuvo sus oportunidades, especialmente en la primera parte. Pero tres goles y una portería a cero no pueden interpretarse como otra cosa que un resultado alentador para Slot y su equipo, que está pasando por dificultades.

GOAL puntúa a todos los jugadores del Liverpool que participaron en el partido que llevó a los Reds a la quinta ronda de la FA Cup...

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Alisson Becker (7/10):

    Realizó una parada muy importante para detener un disparo de Diego Gómez en el tiempo añadido al final de la primera parte y también realizó otra intervención importante tras un cabezazo de Lewis Dunk poco después del descanso.

    Curtis Jones (8/10):

    Con el Liverpool falto de opciones en el lateral derecho, Jones tuvo su oportunidad y no solo defendió bien (¡aparte de un resbalón que casi le cuesta caro!), sino que también realizó una carrera perfectamente sincronizada hacia el área para poner a su equipo por delante. Pasó al centro del campo cuando Wirtz se retiró.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Cometió un par de faltas, pero también ganó algunas gracias a su fuerza de voluntad y, aunque su distribución a veces es deficiente, esta noche fue de primera clase. Hay que reconocer que Konate ha mejorado mucho en los últimos partidos.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Una actuación dominante, como es habitual en el capitán, que ha tenido sus altibajos últimamente, pero que aquí estuvo prácticamente impecable, sobre todo en el juego aéreo.

    Milos Kerkez (8/10):

    Ya había creado peligro en un par de ocasiones antes de proporcionar un magnífico centro a Jones para romper el empate. Segunda asistencia en tres partidos para un jugador que ahora también defiende mucho mejor que al comienzo de la temporada.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Centro del campo

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    El polifacético húngaro comenzó jugando en una posición más retrasada en el centro del campo, pero realmente da igual dónde juegue, ya que influye en el juego y su feroz remate a la primera fue la recompensa perfecta a otra excelente actuación en todos los aspectos. Salah tiene razón cuando dice que Szoboszlai es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Tras una actuación muy positiva contra el Sunderland, el argentino volvió a mostrar su energía aquí, contra un buen mediocampo del Brighton. Ganó duelos por todo el campo y un pase que le dio a Kerkez desde su propio campo fue absolutamente sensacional.

    Florian Wirtz (5/10):

    Presionó bien en algunos momentos, pero el centro creativo del Liverpool estuvo inusualmente silencioso y, salvo una jugada, no fue capaz de influir en el partido de ninguna manera. A juzgar por lo visto, le vendrá bien una semana de descanso tras sus recientes hazañas.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Ataque

    Mohamed Salah (8/10):

    ¿El regreso tardío del rey? Mostró destellos de su antiguo yo durante la primera parte, sobre todo cuando su velocidad le permitió ver la portería, pero su disparo fue detenido por Jason Steele, antes de brillar realmente en la segunda parte. Asistió a Szoboszlai en el gol con un precioso pase, pero fue la forma en que ganó y convirtió el penalti lo que sugirió que Salah ha recuperado su ritmo. Se mereció la ovación que le dedicó Anfield cuando fue sustituido en el minuto 77.

    Federico Chiesa (5/10):

    Siempre es imposible criticar su esfuerzo, ya que hizo todo lo posible por conectar el juego, pero no es un delantero centro, y nunca lo ha sido, por lo que parece injusto que la mayoría de sus apariciones sean como un improvisado número 9.

    Cody Gakpo (6/10):

    Le anularon (correctamente) un gol de cabeza por fuera de juego, pero, aunque sigue tomando decisiones equivocadas en demasiadas ocasiones, hay que reconocerle el mérito de haber participado en el segundo gol con un magnífico pase en profundidad a Salah.

    Sustitutos y entrenador

    Joe Gómez (6/10):

    Un regreso muy esperado tras su última lesión. Gómez sustituyó a Jones en el lateral derecho tras salir al campo en los últimos 20 minutos y realizó un trabajo aceptable.

    Hugo Ekitike (sin puntuar):

    Sustituyó a Chiesa en la delantera durante los últimos 15 minutos, pero no tuvo ninguna ocasión de gol.

    Rio Ngumoha (N/A):

    El adolescente sustituyó a Salah en los últimos minutos y tuvo la mala suerte de que le anularan un fantástico remate por un polémico fuera de juego.

    Calvin Ramsay (sin puntuación):

    El lateral derecho saltó al campo en los últimos minutos.

    Trey Nyoni (sin puntuación):

    El centrocampista adolescente entró en el campo junto a Ramsay.

    Arne Slot (7/10):

    Eligió un equipo muy, muy fuerte y, tras una primera parte bastante floja, vio cómo su equipo acababa logrando una cómoda victoria que levantó la moral. La FA Cup aún podría ayudar a Slot a salvar la temporada, especialmente si Salah es capaz de seguir rindiendo al mismo nivel.

