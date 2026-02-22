Miami tuvo dificultades para encontrar su lugar en la primera mitad. Messi apenas participó, limitándose a dar algún que otro toque aquí y allá. El LAFC se adelantó en el minuto 38, tras un rápido contraataque que culminó con un remate certero del joven David Martínez. Los Herons tuvieron sus oportunidades al final del periodo, con un disparo de Messi desde fuera del área que se fue ligeramente desviado.

En la segunda parte aumentaron el ritmo. Messi empezó a tener más protagonismo. La entrada de Tadeo Allende aportó un poco más de calidad. Pero nunca llegó una ocasión clara. El LAFC, por su parte, fue letal. Bouanga marcó el segundo, colándose por detrás de la defensa, superando con un cabezazo a Dayne St. Clair y rematando con el pie derecho a puerta vacía en el minuto 73. También asistió en el tercer gol, regateando a su marcador antes de dar un pase milimétrico a Nathan Ordaz en el minuto 91.

Fue un mal partido para Miami. Puede que tuvieran más posesión del balón, pero no hicieron nada con ella. El LAFC, por su parte, fue incisivo y eficaz. Sin duda, los Herons encontrarán otra marcha. Sin embargo, fue un mal comienzo para la defensa del título, y un duro golpe por parte de un claro rival en la MLS Cup.

