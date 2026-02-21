Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Burnley: ¡Wesley Fofana, eso es una LOCURA! La estúpida tarjeta roja del francés le cuesta muy cara al Chelsea, mientras que James Ward-Prowse demuestra que sigue siendo el rey de las jugadas a balón parado

El Chelsea solo tardó cuatro minutos en adelantarse en el marcador. Los locales movieron bien el balón de atrás hacia adelante, con Moisés Caicedo abriendo el paso a Pedro Neto para que este persiguiera un pase en profundidad por la banda izquierda y centrara raso para que Joao Pedro empujara el balón al fondo de la red.

Los Blues pudieron haber duplicado su ventaja al final de la primera parte, cuando Cole Palmer le robó el balón a Kyle Walker y se quedó solo ante el portero, con todos los jugadores de campo del Burnley participando en una jugada a balón parado, pero su disparo raso fue detenido por el portero Martin Dubravka.

Una segunda parte tranquila amenazaba con llegar al final, pero a 20 minutos del final, Wesley Fofana fue expulsado por una segunda falta sancionable, al pisar a James Ward-Prowse en el pie cuando ya tenía una tarjeta amarilla, lo que supuso la octava tarjeta roja del Chelsea en la temporada.

En el tercer minuto del tiempo añadido, el Burnley empató el partido. El córner de Ward-Prowse encontró la carrera de Zian Flemming, que estaba desmarcado, y este remató de cabeza al segundo palo, superando a Robert Sánchez.

Hubo tiempo para otro posible giro, ya que Jacob Bruun Larsen tuvo otra oportunidad tras un córner de Ward-Prowse, pero su remate de cabeza se fue por encima del larguero y el partido terminó en empate.

