Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Girona: Lamine Yamal falla un penalti y Pau Cubarsi pasa de héroe a villano, mientras que un polémico gol en los últimos minutos acaba con las esperanzas del equipo catalán de ganar el título

El Girona dio la gran sorpresa en la Liga al vencer al Barcelona por 2-1 en Montilivi el lunes. Lamine Yamal falló un penalti y el equipo de Hansi Flick se quedó furioso por un polémico gol en los últimos minutos, ya que el equipo catalán perdió puntos importantes en la lucha por el título en medio de una feroz batalla con su acérrimo rival, el Real Madrid, en la cima de la tabla.

A los 17 minutos, Lamine Yamal se quedó solo ante el portero suplente Paulo Gazzaniga y disparó directamente al exguardameta del Tottenham, después de que Raphinha desperdiciara una ocasión igualmente clara.

El Barça tuvo múltiples ocasiones para adelantarse en el marcador antes de que el delantero del Girona Vladyslav Vanet superara el fuera de juego y obligara a García a realizar una excelente parada, en lo que supuso un aviso para el Barça.

Vanat debería haber marcado a mitad de la primera parte, cuando Bryan Gil envió un centro endiablado desde la banda izquierda, pero el internacional ucraniano no logró conectar con el balón.

Al filo del descanso, Raphinha estrelló un disparo contra el poste, antes de que Dani Olmo fuera derribado por Daley Blind en el área, lo que supuso un penalti; Yamal se adelantó y golpeó el poste.

A la hora de juego, el Barça finalmente se adelantó, gracias a un sensacional cabezazo de Pau Cubarsi, que encontró la escuadra tras un centro de Jules Koundé. Era el primer gol del defensa en la liga con el club.

Pero en menos de un minuto, el Girona empató gracias a un remate a bocajarro de Thomas Lemar, después de que Cubarsi no lograra despejar el balón con eficacia.

A partir de ahí, el Girona pareció un equipo transformado y García tuvo que mantener la ventaja del Barça, hasta que finalmente fue batido por Fran Beltrán en el minuto 87. Se produjo una revisión del VAR y parecía que el árbitro iba a anular el gol por una falta sobre Jules Koundé en la jugada previa, pero el árbitro concedió el gol, para enfado del banquillo del Barça.

El Barça pensó que había conseguido el empate en los últimos minutos, pero Robert Lewandowski fue declarado fuera de juego, y el Girona dio la gran sorpresa en la lucha por el título de La Liga.

GOAL puntúa a los jugadores del Barça en Montilivi...

    Portero y defensa

    Joan García (7/10):

    Cubarsi le dejó en evidencia con un despeje terrible. Realizó una parada espectacular para detener un disparo de Vernat, aunque el delantero estaba en fuera de juego, algo que García no podía saber. Beltrán le superó, pero hubo falta en la jugada previa.

    Jules Koundé (7/10):

    Una asistencia magnífica para el primer gol de Cubarsi. Tuvo a Gil controlado; el mejor defensa del Barça. Sufrió una falta antes del gol de Beltrán, pero no fue señalada.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Marcó un impresionante gol de cabeza que dio la ventaja al Barça. Inmediatamente cometió un grave error al no despejar antes del empate de Lemar.

    Eric García (5/10):

    Tan torpe en algunos momentos como lo fue a mitad de semana, cuando el Atlético arrasó. Amonestado por una entrada tardía a Vitor Reis. Sustituido en la segunda parte y visiblemente consternado; sabía que había hecho un mal partido.

    Gerard Martín (6/10):

    Pareció tener dificultades en algunos momentos en la defensa de su banda. Tocó el balón cuando pudo, pero fue sustituido por Balde.

    Centro del campo

    Fermín López (6/10):

    Siempre dispuesto a avanzar y disparar, pero no pudo tocar el balón tanto como hubiera querido.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Tejió la defensa y el ataque. Mejor con el balón que sin él, como suele ser habitual.

    Dani Olmo (7/10):

    Consiguió el penalti con un bonito regate. Brillante cada vez que toca el balón, pero fue sustituido y el Barça perdió todo el ritmo a partir de entonces.

    Ataque

    Lamine Yamal (5/10):

    Falló estrepitosamente en un uno contra uno, ya que parecía tener demasiado tiempo para pensar en el remate. Falló un penalti al golpear el poste. Siempre está dispuesto a recibir el balón, pero esta no fue su noche.

    Ferran Torres (6/10):

    Tan anónimo como se puede ser. Fue sustituido. No puede liderar la delantera con ni de lejos la misma eficacia que Lewandowski.

    Raphinha (7/10):

    Falló más de una ocasión en la primera parte, pero no fue el único. Golpeó el poste antes del descanso. Fue sustituido por Bardghji. Una actuación frustrante a pesar de algunas jugadas excelentes.

    Sustitutos y entrenador

    Alejandro Balde (5/10):

    Sustituyó a Martin tras el empate del Girona. Tuvo las mismas dificultades.

    Roony Bardghji (4/10):

    Sustituyó a Raphinha. Un cambio extraño, ya que no tuvo ni de lejos el mismo impacto en el partido.

    Ronald Araujo (5/10):

    Sustituyó a García. Subió al ataque al final y falló una ocasión muy clara.

    Robert Lewandowski (5/10):

    Sustituyó a Ferran. No consiguió rematar ningún tiro.

    Marc Bernal (sin puntuar):

    Sustituyó a Olmo al final.

    Hansi Flick (2/10):

    Vaya. Sus sustituciones fueron casi todas erróneas (sacar a Raphinha fue un error garrafal) y el Barça no supo responder a la presión del Girona en la segunda parte. Tras la dura derrota ante el Atlético de Madrid, la presión va en aumento.

