Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Atlético de Madrid: ¡Hansi Flick necesita un plan B! Joan García y Alejandro Balde, entre los peores, mientras que Eric García ve la tarjeta roja y la línea alta del Blaugrana queda terriblemente expuesta en la goleada de la Copa del Rey

El Atlético recibió un gran impulso al principio del partido, cuando el portero del Barça, Joan García, dejó que un pase atrás se le escapara por debajo de la bota y cruzara la línea, a pesar de los esfuerzos de Pau Cubarsi por despejarlo. Aunque inicialmente fue Ademola Lookman quien marcó el gol, las repeticiones demostraron que, en realidad, se trataba de un gol en propia puerta del portero, ya que el balón cruzó la línea antes de que el internacional nigeriano llegara a él.

Antoine Griezmann duplicó la ventaja del Atlético antes de que se cumpliera el cuarto de hora, cuando el exinternacional francés corrió hacia un pase en profundidad de Nahuel Molina y remató con maestría. Jules Koundé despejó entonces otro disparo del Atlético sobre la línea de gol para mantener al Barça en el partido, después de que este hubiera estrellado un balón en el larguero por medio de Fermín López.

Los rojiblancos volvieron a aprovechar la casi suicida línea alta del Barcelona para marcar el tercero antes del descanso, con una jugada muy fluida que terminó con un buen remate de Lookman. Antes del descanso, Fermín tuvo una ocasión de uno contra uno, pero Juan Musso salió rápido de su portería para atajar el balón, y solo dos minutos después, Julián Álvarez marcó el cuarto con un remate desde el borde del área.

Cubarsi creyó haber reducido la diferencia al comienzo de la segunda parte, pero su gol fue anulado tras una demora francamente surrealista de ocho minutos por parte del VAR. Y antes del final del partido, una entrada salvaje de Eric García le valió una tarjeta roja directa, coronando una noche verdaderamente horrible para los blaugranas.

GOAL puntúa a los jugadores del Barcelona en el Metropolitano...