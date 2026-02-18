Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra los Wolves: ¡Se están desmoronando! La precipitación de David Raya resulta desastrosa, ya que los Gunners pierden más puntos en la carrera por el título de la Premier League a pesar de la actuación estelar de Bukayo Saka en el puesto número 10

El Arsenal volvió a tropezar en la lucha por el título de la Premier League, ya que un gol de Tom Edozie en los últimos minutos ayudó al Wolverhampton a conseguir un dramático empate 2-2 el miércoles. Bukayo Saka adelantó a los Gunners con un cabezazo al principio del partido, y Piero Hincapie duplicó la ventaja poco después del descanso. El golazo de Hugo Bueno provocó 20 minutos finales de nerviosismo para el equipo de Mikel Arteta, antes de que un error garrafal de David Raya permitiera a Edozie empatar gracias a un rebote en Riccardo Calafiori.

El Arsenal tenía mucha presión, ya que tenía la oportunidad de reafirmarse una vez más ampliando su ventaja sobre el Manchester City en la cima de la tabla, pero cualquier nerviosismo se disipó en los primeros cinco minutos cuando Declan Rice envió un centro para Saka, quien remató de cabeza y marcó su primer gol desde principios de diciembre.

Los visitantes titubearon un poco en ataque durante el resto de la primera parte, sin encontrar realmente su ritmo, pero tampoco tuvieron que hacer frente a muchos ataques peligrosos de sus anémicos anfitriones. A continuación, consiguieron lo que parecía ser el segundo gol que confirmaba la victoria cuando Hincapie levantó un disparo por encima de José Sa, pero los Wolves volvieron a meterse en el partido poco después, cuando Bueno marcó con un impresionante disparo desde fuera del área.

Ese gol hizo que los últimos compases fueran bastante angustiosos para el Arsenal, y todo llegó a su punto álgido de forma extraordinaria al final del partido, cuando Raya falló en un centro y se lo entregó directamente a Edozie, cuyo disparo golpeó a Calafiori antes de colarse en el fondo de la red.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en Molineux...

    Portero y defensa

    David Raya (3/10):

    No tuvo que realizar ninguna parada durante los primeros 45 minutos, pero se quedó en blanco cuando Bueno arruinó su portería a cero. Nunca sabremos qué estaba haciendo al final del partido al dejar escapar el centro.

    Jurrien Timber (6/10):

    En un momento dado parecía cojear, pero se recuperó del golpe. No fue su mejor noche, pero tampoco la peor.

    William Saliba (7/10):

    No tuvo muchos problemas con ninguno de los delanteros rivales en ningún momento de la noche.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    No tuvo problemas para cargar contra los lanzamientos largos del Wolves y despejar el peligro con algunos cabezazos importantes. Vio la carrera de Hincapie y consiguió una asistencia con un pase preciso, pero se vio involucrado en un costoso momento de falta de comunicación con Raya en los últimos minutos.

    Piero Hincapie (8/10):

    Mostró algunos movimientos ingeniosos con el balón, dejando a Yerson Mosquera tirado en el suelo en un momento dado. Se tiró de forma un poco patética al intentar conseguir un penalti y no obtuvo respuesta del árbitro, pero más tarde remató brillantemente para poner el 2-0.

    Centro del campo

    Martin Zubimendi (7/10):

    Muy tranquilo y seguro con el balón, rara vez lo pierde y ganó la mayoría de sus duelos defensivos.

    Declan Rice (7/10):

    Le sirvió en bandeja a Saka el gol que adelantó al Arsenal en el marcador. Corrió incansablemente de área a área en otra buena actuación.

    Bukayo Saka (8/10):

    Anotó el primer gol y ya ha marcado contra los Wolves en tres ocasiones poco después de firmar un nuevo contrato con el Arsenal, tras hacerlo anteriormente en julio de 2020 y mayo de 2023. Se abrió paso entre los defensas con su regate con una facilidad desarmante en algunos momentos.

    Ataque

    Noni Madueke (5/10):

    No fue el partido más influyente para el ex extremo del Chelsea, que fue sustituido en el minuto 65 sin haber destacado especialmente.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Poco participativo en la primera parte, con solo seis toques en los primeros 45 minutos. Las cosas no mejoraron en la segunda parte antes de su sustitución.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Hubo algunas ocasiones en las que no pudo superar a Mosquera, lo que podría haber supuesto una oportunidad de gol para el Arsenal. Una noche frustrante.

    Sustitutos y entrenador

    Eberechi Eze (5/10):

    Tuvo la oportunidad de darle vida al ataque del Arsenal, pero no logró aprovecharla.

    Gabriel Jesús (6/10):

    Salió al campo y, naturalmente, parece encajar mejor en la delantera que Gyokeres.

    Leandro Trossard (5/10):

    Siempre capaz de aportar algo desde el banquillo, pero tuvo que ser sustituido tras recibir un golpe.

    Riccardo Calafiori (N/A):

    Sustituyó a Trossard en el tiempo de descuento e inmediatamente vio cómo el balón rebotaba en él y entraba en la portería, lo que supuso un duro golpe para las esperanzas de su equipo de ganar el título.

    Mikel Arteta (5/10):

    Su enfoque cauteloso parecía haberle dado al Arsenal otros tres puntos, pero un momento de locura de Raya significa que Arteta tiene mucho en qué pensar antes del derbi del norte de Londres.

