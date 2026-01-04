Cody Gakpo debería haber hecho más en los primeros intercambios cuando el inteligente pase de Curtis Jones más allá de una defensa de Fulham dormida lo dejó corriendo, pero el holandés falló su tiro al acercarse a la portería de Bernd Leno.

Fulham tuvo el balón en la red poco después a través de una jugada similar, con Raul Jimenez pasando el balón a Harry Wilson después de un pase directo a través de las líneas de Jorge Cuenca. El internacional galés encontró la esquina inferior con un excelente remate antes de que se levantara la bandera de fuera de juego, pero después de una revisión del VAR, se determinó que Virgil van Dijk lo había mantenido en posición correcta y el gol fue validado.

La búsqueda de Liverpool por un empate llevó a Gakpo a cabecear contra el poste desde un soberbio centro de Dominik Szoboszlai, aunque se levantó la bandera por un fuera de juego marginal que habría sido una decisión ajustada para el VAR si el balón hubiera entrado. Los visitantes pensaron que habían marcado a los pocos minutos del reinicio cuando el centro de Milos Kerkez fue convertido por Gakpo, pero el delantero estaba claramente en fuera de juego y la bandera se levantó rápidamente para negarle el gol. Alexis Mac Allister luego cabeceó contra el travesaño desde un córner.

Con una hora en el reloj, Liverpool igualó a través de Florian Wirtz, quien aprovechó la carrera serpenteante de Conor Bradley dentro del área y deslizó el balón por debajo de Leno. La bandera de fuera de juego se levantó nuevamente, pero tras una revisión del VAR extremadamente larga, Wirtz fue considerado en posición correcta.

Fulham casi se puso de nuevo en ventaja contra el curso del juego cuando Wilson aprovechó un balón suelto en la parte trasera, encajando el balón sobre el Alisson salido, pero golpeando el travesaño. Y a mitad de los siete minutos de tiempo añadido, Liverpool pensó que había logrado la victoria. El suplente Jeremie Frimpong se desplazó hacia la línea de banda derecha y lanzó un centro tentador, que se desvió del pie del defensor de Fulham Joachim Andersen y en el camino de Gakpo que metió el balón en la red para enviar a la grada visitante al delirio.

Pero aún quedaba tiempo para un giro final. Otro suplente, esta vez Harrison Reed del Fulham, recogió el balón a 25 yardas del gol y decidió disparar. Su audaz intento perforó el aire de bajo cero grados y se coló directamente en la esquina superior de la red de Alisson para asegurar que los enérgicos anfitriones se llevaran un punto cuando parecía que habían perdido los tres.

GOAL califica a los jugadores del Liverpool desde Craven Cottage...