Calificaciones de las jugadoras del Arsenal femenino contra el OH Leuven: los goles de Alessia Russo y Mariona Caldentey dan la victoria a las Gunners, que se clasifican para los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde se enfrentarán al Chelsea en un duelo totalmente inglés

Este partido parecía una mera formalidad tras la contundente victoria por 4-0 del Arsenal en Bélgica la semana pasada, pero el marcador pareció liberar al Leuven, que jugó mucho mejor que en su decepcionante actuación en casa. De hecho, las visitantes podrían haberse adelantado en el marcador a los 20 minutos, cuando Laia Codina calculó mal un pase en largo y Jada Conijnenberg se plantó sola ante la portería, pero Daphne van Domselaar se erigió en muralla y le negó el gol.

Cuando el Arsenal se adelantó unos minutos más tarde, con un disparo tempranero de Russo que superó a Lowiese Seynhaeve por su palo corto, parecía que todo iba a ser coser y cantar, con las Gunners ganando por un contundente 5-0 en el global. Sin embargo, el Leuven respondió bien y empató el partido poco después de la media hora, cuando Sara Pusztai remató una bonita jugada colectiva, aunque con un disparo que quizás Van Domselaar podría haber atajado mejor.

El marcador se mantuvo así durante un tiempo, ya que ambos equipos tuvieron dificultades para crear ocasiones en un terreno de juego difícil y con un tiempo horrible. Eso fue hasta que Caitlin Foord, una amenaza durante toda la noche para la defensa del Leuven, provocó un penalti poco después de la hora de juego. Caldentey transformó con calma desde los 11 metros y eso preparó al Arsenal para un final optimista del partido, con Russo y Foord poniendo a prueba a Seynhaeve antes de que la delantera inglesa cerrara el marcador en el último minuto de los 90, mostrando un gran juego de pies antes de enviar el balón al fondo de la red con un disparo desde el giro.

Así terminó un resultado que no ofrecía ninguna duda antes del saque inicial, pero que confirma que las Gunners se enfrentarán al Chelsea en los cuartos de final de la Liga de Campeones el próximo mes.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal en Meadow Park...