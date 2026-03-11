Cagliari, rotura del ligamento cruzado para Idrissi: el comunicado

A continuación, el comunicado del Cagliari: «Tras la lesión sufrida durante el partido, Riyad Idrissi se sometió a pruebas diagnósticas y exploraciones instrumentales en el centro CDS – Casa della Salute de Cagliari, que revelaron una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El futbolista se someterá en los próximos días a más pruebas y visitas especializadas».

Idrissi ha disputado esta temporada 26 partidos entre la Serie A y la Coppa Italia, con un balance de 2 goles, 1 asistencia y 950 minutos sobre el terreno de juego.