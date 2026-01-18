+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Burna Boy GFXGOAL/ Sporty Group
Krishan Davis

Burna Boy destaca la cultura y el patrimonio africano antes de la final de la AFCON mientras el icono nigeriano lanza un nuevo video musical con Eduardo Camavinga, Nico Williams y más

El cantante y compositor nigeriano Burna Boy está asumiendo la responsabilidad de promover la cultura y el patrimonio africano al lanzar una nueva campaña emblemática antes de la final de la Copa Africana de Naciones el domingo en Marruecos. La iniciativa abarca música, moda, deporte, cine e historias, con el objetivo de afirmar la propiedad de las narrativas africanas. Para conmemorar la ocasión, Burna Boy ha lanzado un nuevo video musical que cuenta con la presencia de varias figuras influyentes del mundo del fútbol.

  • Cultura y deporte africanos en el punto de mira

    La iniciativa a largo plazo de Burna Boy tiene como objetivo poner en el foco la cultura, el deporte y la influencia africana, aprovechando el perfil global del artista ganador del premio Grammy y de futbolistas de élite como la estrella del Real Madrid Eduardo Camavinga y Nico Williams del Athletic Club, ambos con un orgulloso patrimonio africano. Descrito como una 'oferta cultural', el proyecto verá al cantante y su lista de atletas retribuir a sus fanáticos en una celebración de su herencia compartida.

    La primera entrega de eso es el nuevo y poderoso sencillo inspirador de Burna Boy, 'For Everybody', que se lanzó el viernes junto con un video musical con una lista de grandes nombres del pasado y presente del ámbito futbolístico, incluidos Camavinga, Nico e Inaki Williams, Eder Militao, Asisat Oshoala, Odion Ighalo y Claude Makelele.

    • Anuncios
  • Burna Boy music videoSporty Group

    'África siempre ha dado forma al mundo'

    Hablando sobre el lanzamiento de su nueva campaña, Burna Boy dijo: "Este proyecto trata sobre la propiedad. La propiedad de nuestra cultura, nuestras historias y nuestra influencia global. África siempre ha moldeado el mundo; esto es que lo mostramos deliberadamente, en nuestros propios términos y al más alto nivel."

  • Burna Boy lanza 'For Everybody'

    Dirigido por el reconocido especialista estadounidense en videos musicales Dave Meyers, el video - creado en colaboración con la empresa de internet y medios de consumo Sporty Group - presenta una coreografía impactante de Shay Latukolan y tiene como objetivo mostrar las 'energías emocionales y físicas' que están en el corazón del deporte africano - 'ambición, ritmo e impacto global'.

    Inspirado en el fútbol, la cultura y la comunidad, el video incorpora todos los elementos que están en el núcleo de la nueva iniciativa general de Burna Boy, con la moda y la narración simbólica también ocupando un lugar central. Las letras del cantante se centran en la resiliencia, el legado y 'el poder del impulso colectivo' en un tributo a los íconos africanos que están teniendo un impacto dentro y fuera del campo.

    "Este es para la cultura - para todos aquellos que llevan nuestro sonido, nuestro espíritu y nuestra historia alrededor del mundo", dijo Burna Boy.

  • Mira el video musical

  • Solo el comienzo del proyecto de Burna Boy.

    Lanzado antes de la final de la AFCON entre Senegal y los anfitriones Marruecos en Rabat el domingo, este es solo el comienzo del nuevo proyecto creativo de Burna Boy. La plataforma a largo plazo utilizará los medios de la música, la moda, el deporte, el cine y la propiedad para fortalecer la apropiación de las narrativas africanas, en los términos del cantante y compositor ganador del Grammy.

Copa Africana de Naciones
Senegal crest
Senegal
SEN
Morocco crest
Morocco
MAR
0