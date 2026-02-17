AFP
Bukayo Saka firma un nuevo contrato a largo plazo con el Arsenal y se convierte en el jugador mejor pagado del club
Saka firma un contrato multimillonario
La renovación por cinco años de Saka le reportará un salario superior a las 300 000 libras semanales, poniendo fin por fin a las negociaciones entre el representante del jugador y los directivos del club, que se han prolongado durante casi un año. Se une así a sus compañeros William Saliba, Gabriel, Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly, que también han comprometido su futuro con el club en los últimos 12 meses.
Saka ha marcado siete goles en 33 partidos en todas las competiciones esta temporada y sigue siendo una pieza clave en el equipo de Arteta, que ha convertido al Arsenal en una fuerza dominante en Europa en los últimos años.
Los Gunners van en serio en su búsqueda del cuádruple
Ahora que el futuro de Saka está decidido, el entrenador Mikel Arteta puede centrarse por completo en el fútbol, ya que su equipo sigue compitiendo en las cuatro competiciones. El Arsenal pasó con facilidad a la quinta ronda de la FA Cup el fin de semana, tras superar al Wigan, de la League One, y se enfrentará al Mansfield Town.
Saka jugó el domingo, pero lo hizo en una nueva posición bajo las órdenes del técnico español. Fue alineado como número 10 junto a Eberechi Eze y resultó muy eficaz en una posición más central. Como resultado, los aficionados han pedido que ocupe esa posición durante el resto de la temporada, ya que los Gunners también buscan ganar la Carabao Cup, donde se enfrentarán al Manchester City en la final, la Premier League y la Champions League.
Arteta elogia a la joya del Arsenal
Todavía queda mucho fútbol por jugar entre ahora y mayo, empezando por el partido del miércoles por la noche contra el Wolves, colista de la tabla. El partido ofrece a Saka y compañía la oportunidad de ampliar a siete puntos su ventaja al frente de la tabla antes del próximo partido del City, y Arteta admite que confía en que su talismán esté en plena forma para ayudarles a cruzar la línea de meta en las últimas jornadas de la temporada.
En la rueda de prensa previa al partido, declaró: «Algunas circunstancias pueden afectar a algunos jugadores, a veces te obligan a hacer ciertas cosas, pero Mikel [Merino] se adaptó increíblemente bien a la posición de nueve porque echábamos de menos a Kai [Havertz] y Gabi [Jesus] en ese momento y ahora tenemos un problema con los centrocampistas.
Los jugadores están dando un paso al frente y Bukayo es uno de los que debemos tener en cuenta para el futuro. Es muy bueno, especialmente cómo los jugadores responden a las diferentes funciones tácticas de la manera en que lo están haciendo.
Creo que le gusta (jugar como número 10) y todo lo que le supone un reto. Creo que necesita demostrar algo, le motiva y es positivo».
Se avecina tormenta en el derbi del norte de Londres
El Arsenal no debería tener problemas para superar a sus rivales en Midlands el miércoles, pero el choque del domingo contra su acérrimo rival, el Tottenham, supone un reto mucho más difícil. Los Lilywhites pueden estar languideciendo en el puesto 16 y soportando otra dolorosa campaña en la Premier League, pero ahora se han despedido de su entrenador Thomas Frank y lo han sustituido por el exentrenador del Lazio, el Marsella y la Juventus, Igor Tudor, hasta el final de la temporada.
Tudor ya ha dejado claro que pretende que su equipo presione en ataque y practique un fútbol agresivo, especialmente en casa. Y con la ruidosa afición que se espera en el Tottenham Hotspur Stadium el domingo, los Gunners saben que lo tendrán difícil en casa de sus vecinos, independientemente de su estado de forma en la liga.
Pero con Saka rebosante de confianza tras haber renovado su contrato con el club por otros cinco años, las probabilidades siguen estando a favor de su equipo para superar el reto.
