Bukayo Saka firma un nuevo contrato a largo plazo con el Arsenal y se convierte en el jugador mejor pagado del club

Todavía queda mucho fútbol por jugar entre ahora y mayo, empezando por el partido del miércoles por la noche contra el Wolves, colista de la tabla. El partido ofrece a Saka y compañía la oportunidad de ampliar a siete puntos su ventaja al frente de la tabla antes del próximo partido del City, y Arteta admite que confía en que su talismán esté en plena forma para ayudarles a cruzar la línea de meta en las últimas jornadas de la temporada.

En la rueda de prensa previa al partido, declaró: «Algunas circunstancias pueden afectar a algunos jugadores, a veces te obligan a hacer ciertas cosas, pero Mikel [Merino] se adaptó increíblemente bien a la posición de nueve porque echábamos de menos a Kai [Havertz] y Gabi [Jesus] en ese momento y ahora tenemos un problema con los centrocampistas.

Los jugadores están dando un paso al frente y Bukayo es uno de los que debemos tener en cuenta para el futuro. Es muy bueno, especialmente cómo los jugadores responden a las diferentes funciones tácticas de la manera en que lo están haciendo.

Creo que le gusta (jugar como número 10) y todo lo que le supone un reto. Creo que necesita demostrar algo, le motiva y es positivo».