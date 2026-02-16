¡Buenas noticias para el Barcelona! Raphinha vuelve por fin a la plantilla de Hansi Flick, mientras que Marcus Rashford sigue de baja por una lesión de rodilla

La actualización fue menos positiva en lo que respecta a Rashford. Desde su llegada al club el verano pasado, la estrella inglesa ha tenido un comienzo frustrante en Cataluña, ya que su progreso se ha visto repetidamente frenado por recurrentes lesiones. Flick se mostró firme en su valoración sobre la disponibilidad del delantero, señalando que Rashford aún no está preparado para el rigor de la competición.

«Marcus Rashford está descartado para mañana. Está mucho mejor, pero tiene que ir paso a paso», explicó el entrenador, haciendo hincapié en una visión a largo plazo de la salud del delantero en lugar de arriesgarse a un regreso prematuro.

La situación en el centro del campo también sigue siendo delicada. Aunque los aficionados están ansiosos por ver el regreso de los motores creativos del club, Flick ha predicado la cautela. En cuanto a la recuperación de Gavi tras una larga baja, el técnico alemán admitió: «Con Gavi tenemos que ser cautelosos. Me ha gustado lo que he visto en los entrenamientos. Quizás no esté listo en febrero, pero creo que lo estará en marzo». Por su parte, Pedri parece más cerca de su regreso, y el entrenador se muestra confiado en que el canario jugará antes de que termine el mes, aunque esta noche es demasiado pronto.