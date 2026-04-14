Tras la derrota del Manchester United ante el Leeds United (1-2), Bruno Fernandes se mostró furioso por la tarjeta roja que recibió Lisandro Martínez. Luego, el capitán evitó comentar la actuación del árbitro Paul Tierney para evitar sanciones disciplinarias de la federación.
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Bruno Fernandes, furioso, tiene que contenerse ante las cámaras
El Leeds rompió 43 años sin ganar en Old Trafford gracias a dos goles de Noah Okafor. Fernandes asistió a Casemiro para recortar distancias, pero el Leeds aguantó y se llevó los tres puntos.
En la segunda parte, Tierney provocó la expulsión directa de Martínez tras tirar del pelo a Calvert-Lewin, lo que obligó al United a jugar con diez casi todo el segundo tiempo.
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Tras el pitido final, el centrocampista portugués mostró su molestia por la labor arbitral irregular durante todo el partido. Su gesto recordó a la icónica entrevista de José Mourinho en 2014 tras perder contra el Aston Villa, cuando el entonces técnico del Chelsea dijo: «Prefiero no hablar. Si digo algo, me meto en un buen lío, y no quiero líos».
El centrocampista de 31 años habló con Sky Sports sobre la tarjeta roja al argentino: «No voy a hablar del árbitro. Si hablo, me meto en un lío, porque las reglas son distintas para cada uno y se aplican de forma diferente. Se ve claramente la diferencia en las tarjetas amarillas, así que mejor no digo nada».
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Tierney ha dirigido 21 partidos de la Premier Leaguedel United, aunque su labor en Old Trafford no siempre agrada a la afición. La expulsión de Martínez fue la primera vez que les mostró una roja directa.
El United visitará este sábado Stamford Bridge sin su defensa, sancionado. Podría perderse también los duelos ante Brentford y Liverpool. El equipo de Michael Carrick tiene ahora siete puntos de ventaja sobre los Blues, sexto clasificados. Con cinco plazas de Champions en juego, cada punto es clave a falta de solo seis jornadas.