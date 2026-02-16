Británicos en el extranjero: Trent Alexander-Arnold finalmente demuestra su valía ante el Real Madrid, Harry Kane alcanza los 500 goles en su carrera y Jarell Quansah lidera al Bayer Leverkusen hacia una gran victoria

Esto se está convirtiendo en algo habitual, ¿no es así, Ruben Loftus-Cheek? Solo ha marcado tres goles en toda la temporada con el AC Milan, pero dos de ellos han llegado en sus dos últimos partidos.
Tras marcar el primer gol en la impresionante victoria por 3-0 a domicilio ante el Bolonia, Loftus-Cheek volvió a romper el empate cuando el Rossoneri se impuso por 2-1 al Pisa. Comenzando en una posición de segundo delantero detrás de su compañero y exjugador del Chelsea Christopher Nkunku, se coló en el área para rematar con fuerza un centro de Zachary Athekame.
El verdadero drama llegó al final, con Luka Modric marcando el gol de la victoria en los últimos minutos y Adrien Rabiot expulsado en el tiempo añadido, después de que Felipe Loyola pareciera haber rescatado un punto para los locales. En declaraciones a DAZN tras el partido, Loftus-Cheek, que ha mejorado mucho sus posibilidades de entrar en la selección inglesa para el Mundial en las últimas semanas, admitió que el entrenador Massimiliano Allegri le había instado a entrar más en el área y a ser más molesto en el último tercio del campo.
«No había mucho espacio entre líneas, el Pisa estaba muy compacto y era difícil jugar», dijo. «Cuando el balón estaba en banda, estoy seguro de que se podía oír a [Allegri] diciendo que entrara en el área, que atacara el área. Zack hizo un gran centro y yo lo rematé, así que estoy muy contento».
El Milan sigue segundo en la Serie A y, aunque está a ocho puntos del líder, el Inter, los hombres de Allegri tienen un partido menos que sus rivales.
«Creo que lo más importante es centrarnos en nosotros mismos», dijo Loftus-Cheek sobre la lucha por el título. «Los partidos son demasiado difíciles como para mirar hacia adelante, tenemos que ir partido a partido, ya que, como se puede ver, todos los partidos son muy difíciles de ganar. Si desviamos nuestra atención hacia otros objetivos, otros equipos, puede ser perjudicial. Ya veremos dónde estamos».