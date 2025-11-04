AFP
"Cometió un error" - El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, critica a Vinicius Jr por su estallido en el Clásico contra Xabi Alonso
Indignación de Vinicius hacia Alonso tras el cambio en El Clásico
El Real Madrid puede haber celebrado la victoria en el Clásico el 26 de octubre, pero la discusión posterior al partido estuvo dominada por la reacción frustrada de Vinicius al ser sustituido en la segunda mitad. El extremo brasileño, reemplazado por Arda Güler en el minuto 72, apareció visiblemente irritado y se dirigió directamente al túnel en lugar de unirse a sus compañeros en el banquillo, y sus acciones desataron una controversia inmediata.
En las horas posteriores al partido, Vinicius acudió a las redes sociales para emitir una disculpa pública, reconociendo que sus emociones lo superaron. La disculpa ayudó a calmar las tensiones dentro del campamento del Real Madrid, y se confirmó que también había hablado en privado con Xabi Alonso para aclarar la situación. A pesar del breve drama, los conocedores del club enfatizaron que no hubo un conflicto duradero entre el jugador y el entrenador.
El incidente ocurrió en un momento delicado de la temporada del Real Madrid, con el equipo de Alonso luchando por mantener su liderazgo en La Liga y navegando un apretado calendario de la Liga de Campeones. Aunque la victoria 2-1 sobre el Barcelona reforzó las credenciales de Madrid, el arrebato amenazó brevemente con eclipsar lo que de otro modo había sido una actuación contundente. Sin embargo, tanto la disculpa del jugador como el manejo sereno de Alonso del asunto aseguraron que las tensiones no se intensificaran más.
Ancelotti le dijo personalmente a Vinicius 'cometiste un error'
Al anunciar la convocatoria de Brasil para sus próximos amistosos de noviembre, el técnico de la Seleção, Carlo Ancelotti, fue preguntado sobre la situación y no se contuvo. “Tenemos una relación muy buena con Vinicius. Cuando sucede algo, nos aseguramos de hablar al respecto”, dijo Ancelotti. “Hablé con Vinicius sobre el tema, sobre su reacción. Le dije lo que pensaba, que cometió un error. Se disculpó, y es un asunto resuelto. Es un jugador muy importante.
El veterano entrenador, que anteriormente dirigió a Vinicius en el Real Madrid, también dejó claro que su relación con el delantero sigue siendo profesional y enfocada. “Él no tiene un problema aquí o en su club, o con su entrenador [Alonso]. En cuanto a su vida personal, es de él; no soy su padre ni su hermano, solo soy su entrenador”, aclaró Ancelotti.
Vinicius y Xabi Alonso ya han aclarado las cosas después del drama
El temperamento ardiente de Vinicius Jr ha sido durante mucho tiempo tanto su mayor fortaleza como una fuente recurrente de controversia, ya que su impulso competitivo ocasionalmente se desborda en momentos de alta presión. En este caso, su frustración no provino de un problema personal con Alonso, sino de la insatisfacción con su propio desempeño y el deseo de permanecer en el campo.
La intervención de Ancelotti fue significativa dado su prolongada influencia en el desarrollo de Vinicius. Fue bajo la gestión del italiano en el Real Madrid que el brasileño evolucionó de un talento crudo e inconsistente a uno de los mejores delanteros del mundo, llevando al club a títulos de la Liga de Campeones y La Liga.
Vinicius crucial para los planes de Brasil en el Mundial 2026
A pesar del drama de corta duración, Vinicius sigue siendo central tanto para los planes del Real Madrid como de Brasil de cara a una fase crucial de partidos. Ancelotti incluyó al joven de 23 años en su última convocatoria para los amistosos de noviembre contra Senegal y Túnez, con los partidos programados para llevarse a cabo en el Emirates Stadium de Londres y el Decathlon Arena de Lille, respectivamente. Junto a sus compañeros de equipo Rodrygo y Eder Militao, se espera que Vinicius lidere el ataque mientras Brasil sigue afinando su sistema bajo la dirección de Ancelotti.
Los próximos juegos también ofrecen a Vinicius la oportunidad de centrar su atención nuevamente en su desempeño en el campo después de unos días turbulentos. Brasil busca recuperarse de su sorpresiva derrota 3-2 ante Japón en octubre, y Ancelotti contará con su contingente del Real Madrid para proporcionar tanto calidad como estabilidad.
Para el Real Madrid, el asunto parece ahora estar cerrado. Alonso ya aceptó la disculpa de Vinicius, y el jugador también comenzó el duelo de Los Blancos contra el Valencia el fin de semana, y lo hará nuevamente en Anfield contra el Liverpool en la Liga de Campeones el martes.
