"Cometió un error" - El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, critica a Vinicius Jr por su estallido en el Clásico contra Xabi Alonso

El Real Madrid puede haber celebrado la victoria en el Clásico el 26 de octubre, pero la discusión posterior al partido estuvo dominada por la reacción frustrada de Vinicius al ser sustituido en la segunda mitad. El extremo brasileño, reemplazado por Arda Güler en el minuto 72, apareció visiblemente irritado y se dirigió directamente al túnel en lugar de unirse a sus compañeros en el banquillo, y sus acciones desataron una controversia inmediata.

En las horas posteriores al partido, Vinicius acudió a las redes sociales para emitir una disculpa pública, reconociendo que sus emociones lo superaron. La disculpa ayudó a calmar las tensiones dentro del campamento del Real Madrid, y se confirmó que también había hablado en privado con Xabi Alonso para aclarar la situación. A pesar del breve drama, los conocedores del club enfatizaron que no hubo un conflicto duradero entre el jugador y el entrenador.

El incidente ocurrió en un momento delicado de la temporada del Real Madrid, con el equipo de Alonso luchando por mantener su liderazgo en La Liga y navegando un apretado calendario de la Liga de Campeones. Aunque la victoria 2-1 sobre el Barcelona reforzó las credenciales de Madrid, el arrebato amenazó brevemente con eclipsar lo que de otro modo había sido una actuación contundente. Sin embargo, tanto la disculpa del jugador como el manejo sereno de Alonso del asunto aseguraron que las tensiones no se intensificaran más.